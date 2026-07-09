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首筆附屬住宅單位售出 聖荷西749平方呎公寓53萬成交

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州首筆附屬住宅單位交易上個月在聖荷西以53萬美元成交。此為示意圖。（美聯社）
加州首筆附屬住宅單位交易上個月在聖荷西以53萬美元成交。此為示意圖。（美聯社）

加州允許附屬住宅單位（accessory dwelling unit，以下簡稱ADU）可以獨立產權形式出售後兩年多，聖荷西官員宣布，加州首筆ADU交易已在該市完成。

聖荷西信使報報導，這個位於聖荷西市中心附近Josefina Street、面積749平方呎的兩房ADU公寓，上個月以53萬美元價格成交。加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的數據顯示，這個成交價大約是聖塔克拉拉縣5月高達210萬美元的獨棟屋房價中位數的四分之一。房地產網站Redfin上個月將聖荷西列為美國十大最昂貴房地產市場之一，排名依據是購屋所需年收入中位數高低。

ADU公寓也稱為姻親房（in-law unit）或祖母房（granny flat），居住空間通常不超過1200平方呎，必須配備廚房水槽、烹飪設備和獨立浴室。

這筆交易得益於加州2023年通過的AB 1033法案，這項法案允許屋主將ADU改建為公寓，不僅可以出租，還可以與主要房屋分開出售。根據法案，ADU公寓業主必須繳納獨立物業稅，但需與主要房屋業主簽訂業主協會（HOA）協議，共同管理屋頂或車道等公共區域。

聖荷西市府官員表示，Josefina Street這個ADU公寓是獲該市核准出售的兩個單位之一，另外還有兩個單位正在審核中，預計未來還會有更多此類住房進行交易。

為了推動ADU公寓的建設和銷售，聖荷西市府已著手簡化建築和改建的審批流程，並指派了兩名建築部門工作人員負責協助業主完成相關手續。

精華 FAQ

  • 成交的是聖荷西Josefina Street上一間749平方呎的兩房ADU公寓，上個月以53萬美元售出，並被市府視為加州首筆可獨立產權出售的ADU交易。

  • 交易主要依據加州2023年通過的AB 1033法案。該法允許屋主把ADU改建為公寓，除可出租外，也能與主要住宅分開出售，並需承擔獨立物業稅與HOA義務。

  • 聖荷西已簡化ADU建築與改建審批流程，並指派2名建築部門人員協助業主辦理手續。市府表示，除已核准出售的2個單位外，還有2個正在審核中。

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