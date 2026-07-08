選靠窗位卻沒窗 2航空公司挨告 美聯航阻訟未果 達美案審理中

美聯航表示，其「旅客運送契約」（Contract of Carriage）並未將「靠窗座位」定義為一定享有窗外景觀，只是指座位位於機艙側壁附近。（記者啟鉻／攝影）

Business Insider報導，美國兩起針對航空公司的集體訴訟，讓飛機客艙中一個鮮為人知現象，再度引發關注：並非所有「靠窗座位」（window seat）真的都有窗戶。不過，舊金山 聯邦法院近日駁回美聯航的駁回訴訟請求，允許案件繼續審理；至於達美航空 在紐約布魯克林聯邦法院提出的駁回動議，仍在審理中。

法律專家認為，如果法院最終裁定航空公司敗訴，不僅美聯航與達美航空，其他航空公司也可能被迫重新檢討座位命名、選位資訊揭露方式，以及額外收費標準。值得注意的是，美聯航目前已更新訂票系統，當旅客選擇靠窗座位時，系統會主動顯示相關提醒，讓消費者在付款前就可獲悉。

報導指出，原告指美聯航和達美航空向旅客收取額外費用，讓他們預訂所謂的「靠窗座位」，但座位旁卻是一整片機身壁板，完全沒有窗戶，也無法欣賞窗外景色。

航空業指出，這並非設計瑕疵，而是飛機結構所造成的結果。飛機舷窗位置在製造時就已固定，必須避開機身結構、空調管線、電線及其他設備。然而，各家航空公司會依照自己的客艙配置，調整座位排列，因此有時座位會與窗戶錯開，形成「靠窗卻沒窗」情況。雖然不少航空公司訂票系統會標示哪些座位沒有窗戶，但這類資訊是否足夠明確，正是目前訴訟爭議的焦點。

事實上，包括美聯航、達美航空、阿拉斯加航空在內，多家航空公司所使用的空中巴士與波音客機，都有部分座位因飛機結構設計沒有實際窗戶。

兩起民事訴訟都在2025年8月提出，原告認為航空公司在向乘客收取較高的選位費時，未清楚告知座位實際沒有窗戶，涉嫌誤導消費者。其中，提告美聯航的原告Aviva Copaken表示，她曾花費170美元預訂靠窗座位，登機後才發現旁邊根本沒有窗戶。美聯航在2025年11月向法院提出駁回訴訟動議，主張「window seat」的意思，只是座位在機艙側壁旁，而非保證一定能看到窗外景色。

這起訴訟也提醒消費者，「靠窗座位」未必代表一定有窗。未來旅客在購票時，除比較票價與腿部空間外，也可仔細查看座位圖與航空公司說明，以免花了額外費用，卻只能面對一片機身內壁。

在目前針對美聯航的訴訟中，原告Aviva Copaken表示，她向美聯航申訴後，航空公司退還她支付的選位費。另一原告Marc Brenman則獲得7500點MileagePlus常旅客里程作為補償。

不過，這些案例並不代表所有旅客都能獲得退款。美聯航表示，其「旅客運送契約」（Contract of Carriage）並未將「靠窗座位」定義為一定享有窗外景觀，只是指座位位機艙側壁附近。因此，依照公司規定，通常只有旅客被安排到低於原本付費等級的座位時，航空公司才有義務提供退款。