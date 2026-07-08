世界盃賭球違法 巧改名目「預測市場」卻合法

在Robinhood APP中的「預測市場」，預測世界盃比賽結果被視為「事件合約」。（Robinhood截圖）

世界盃 打得火熱之際，不少球迷躍躍欲試，想在世界盃賭球場押注比賽贏家。然而，在加州 ，傳統固定賠率的體育博彩都屬違法。不過有一種方式非賭博，又「神似」賭博，讓在加州的民眾也可以根據喜好預測比賽勝負，並依結果贏錢或輸錢，過一把「賭球」癮。那就是通過金融交易平台Robinhood中的「預測市場（prediction market）」，對世界盃賽事結果「下注」，這在金融交易中稱為「事件合約（event contract）」，與賭球神似。

打開Robinhood平台，在搜索中輸入World Cup，即可跳出世界盃相關事件預測，包括哪一組（I，H，J）的球隊會誕生最終冠軍，以及6日下午的比賽：美國對比利時，哪個球隊會獲勝。在這場對決中，當天下午約3時的獲勝概率為美國55%對比利時48%，這是兩隊勝率的市場評估，即民眾對這場比賽的預測，而非真實會發生。

在Robinhood「預測市場」投資中，對世界盃比賽預測投錢的過程屬於購買「事件合約」。例如在美國對比利時的比賽中，根據當時市場預測的55%對48%勝率，一個人支付55美分購買一份美國隊贏的合約，若美國隊真的贏了，則可獲得1美元回報。那麼購買100份這樣的合約，花費55美元，最終可獲得100美元回報。如果最終比利時贏得比賽，那麼就會失去投入的55美元。此外，民眾也可以在最終結果出爐之前賣掉合約，將根據當時的市場預測概率計算金錢得失。

如此看來，雖然都是預測、投錢、賺錢或賠錢，Robinhood中的「預測市場」與賭球是兩種概念，受不同機構監管，這就是為何在加州可以運營的原因。根據Robinhood官網解釋，傳統運彩由州政府依照博彩法規監管，民眾向博彩公司下注，博彩公司設定賠率；而Robinhood預測市場的事件合約被稱為金融衍生品（derivatives），而非賭博。Robinhood的事件合約透過受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的交易所提供，而不是透過體育博彩公司。

除世界盃，Robinhood中的「預測市場」的內容五花八門，包括對第二天洛杉磯最高氣溫的預測、比特幣預測、年底前原油最低價格預測、世界盃決賽中場表演嘉賓預測、州參議員競選預測等。

對於Robinhood的世界盃預測市場，意見兩極。很多州的博彩監管機構和賭場業者都主張：「這實際上就是體育博彩，只是換了一個法律名稱。」路透社曾報導，目前已有多個州與提供這類交易市場的平台發生法律爭議，而法院和監管機構尚未完全達成一致意見。部分州甚至試圖禁止某些體育事件合約。但支持者則認為，這屬於金融市場類似期貨、選擇權等衍生品，用於價格發現（price discovery）和預測未來事件。