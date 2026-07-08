歷史拼圖／西海岸外海 發現遠古「失落世界」

科學家相信，海峽群島與周圍海域下方，仍埋藏無數尚未揭曉的遠古秘密。（谷歌地圖）

每日郵報報導，南加州 海峽群島（Channel Islands）外海發現距今約1萬3000年人類遺骸、古代聚落等證據，若這批「失落世界」（Lost World）考古研究理論獲得證實，將推翻首批美洲人最早是經由西伯利亞（Siberia）跨越白令陸橋（Bering Land Bridge），再沿加拿大 西部無冰走廊（Ice-Free Corridor）一路南下的觀點。

相反地，該理論認為，冰河 時期（Ice Age）的人類早在數千年前便沿著海岸線所謂「海帶高速公路（Kelp Highway）」遷徙，沿著太平洋搭船航行，在海峽群島等地定居。

YouTube的「Timeline」頻道上月30日推出的全新紀錄片，再次讓各界聚焦上述海峽群島及周圍海域仍未解開的謎團。這批出土的考古證據，也發現侏儒猛瑪象（pygmy mammoths）遺骸，及保存極為完整的考古遺址，替科學家提供前所未有的冰河時期生活樣貌。

一個多世紀以來，海峽群島一直是科學家與考古學家研究重點，最重要的發現之一，是20世紀中葉挖掘到的「阿靈頓泉人（Arlington Springs Man）遺骸。不過，儘管許多研究人員如今已接受，在克洛維斯文化（ Clovis culture）前，美洲就已有人類活動，但專家對首批居民究竟何時抵達，及如何抵達仍有爭論。

海峽群島共有八座島嶼，位於南加州外海太平洋，北起聖塔芭芭拉附近的康賽普申角（Point Conception），一路延伸至洛杉磯南方海域。擁有聖塔芭芭拉加大歷史博士的作家奇利斯（Frederic Caire Chiles）在紀錄片中表示，「它們是一個早已消失，失落世界的痕跡。」

●改寫首批美洲人歷史

北部四座島嶼，聖米格爾、聖塔羅莎、聖塔克魯茲與安那卡帕（Anacapa）過去並非位於今日的位置。地質學家表示，這些島嶼過去更接近如今的聖地牙哥附近，受板塊運動影響緩慢向北飄移，且旋轉約110度。由於島上的遠古地層幾乎未受干擾，保存數千年前人類活動，成為考古學家寶庫。

最重要的發現之一，是1959年研究人員在聖塔羅莎島37呎深發現至少已有1萬3000年的阿靈頓泉人男性遺骸。團隊於2001年確認，這是當時北美年代最久遠的人類骨骼遺骸。這項發現格外重要，因這具遺骸與長期被認為是美洲最早居民的克洛維斯文化幾乎同年代。與內陸的克洛維斯遺址不同，阿靈頓泉人是在外海島嶼被發現，顯示北美最早一批居民，可能早已具備成熟的航海能力。

克洛維斯人過去一直被認為是經由加拿大無冰走廊進入北美，但海峽群島的發現讓大家開始相信，可能有另一批人沿著太平洋海岸搭船抵達，這也意味著人類航海技術可能比過去認為的更加古老。部分研究人員認為，當最早的人類抵達群島時，加拿大無冰走廊可能尚未完全開放，或不適合遷徙，故可能走海路。

●島嶼海域 仍藏遠古祕密

聖塔芭芭拉自然歷史博物館人類學館長強森（John Johnson）表示，從日本一路下至下加利福尼亞（Baja California），沿海都有海帶森林生態系，棲息非常相似的動物群，正好呼應沿海遷徙概念。他補充，大約1萬3000年前，人類已出現在群島上，逐漸發展成今日所熟知的丘馬什族（Chumash），也就是加州中南部地區原住民。

數千年前，這些島嶼是丘馬什人祖先的家園，他們建立發達的海洋文化社會，用貝殼珠（Shell Bead Money）作為貨幣進行貿易。1542年，葡萄牙探險家卡布里略（Juan Rodriguez Cabrillo）成為首位抵達加州的歐洲人後改寫島嶼命運，在疾病、殖民統治與社會動盪重創下，島嶼居民逐漸消失。

此外在冰河時期，猛瑪象生活在當時仍連成一片的大型島嶼上，之後演化成體積較小的侏儒猛瑪象。這種動物在人類首次出現於群島的同一時期滅絕，也引發外界推測，北美最早的人類可能曾捕獵牠們。

科學家相信，島嶼崎嶇的地貌與周圍海域下方，仍埋藏無數尚未揭曉的遠古祕密。