從未出席競選…公關高手惠斯東 丈夫希爾頓的「幕後操盤手」

公關界重量級人物惠斯東是加州州長候選人希爾頓妻子，可能也是希爾頓競選活動背後的操盤手。（美聯社）

希爾頓（Steve Hilton）是一位來自英國的保守派政治人物。2025年4月，他在加州 漢庭頓灘市（Huntington Beach）正式展開其被認為勝算渺茫的加州州長競選活動。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，自從希爾頓宣布參選以來，其同樣來自英國的妻子惠斯東（Rachel Whetstone）從未參加過他的任何競選活動，既沒有出現在丈夫的Instagram或X帳戶上，也沒有接受過任何採訪，甚至連評論都沒有發表過。

在任何政治競選活動中，這樣的缺席顯得不尋常，因為候選人一般都會帶著配偶和子女亮相。更引人注意的是，在某些圈子裡，惠斯東的名氣甚至超過丈夫希爾頓。

舊金山標準指出，惠斯東其實是公關界重量級人物，Uber執行長卡蘭尼克（Travis Kalanick）曾稱她是「矽谷最有權力的女性」。58歲的她曾領導過多家全球最大科技公司的公關部門，包括谷歌 、Meta、Uber、Netflix，以及現在由OpenAI主席泰勒（Bret Taylor）創立的人工智慧新創公司Sierra。

十多位匿名接受採訪的惠斯東友人、同事和前同事形容惠斯東「聰明能幹」、「無所畏懼」、「近乎傳奇」，但也有人認為她「唯利是圖」、「專橫跋扈」、「非常刻薄」。

對於惠斯東與希爾頓的政治關係，她的同事們看法不一。有人表示，雖然惠斯東幾十年來一直是公開的保守派，但她並沒有希爾頓的反跨性別和支持川普的立場。有人稱她和希爾頓的工作生活涇渭分明，也有人說她親自為丈夫的競選活動搭橋牽線。

惠斯東與希爾頓於90年代在倫敦保守黨中央辦公室相識，當時兩人都從事研究和演講撰稿工作。他們的背景截然不同：希爾頓是匈牙利工人階級移民的兒子，惠斯東則出身蘇塞克斯郡（Sussex）的富裕政治世家。

儘管兩人背景和個性迥異，卻迅速成為好友，並加入當時正在崛起的年輕保守派圈。2010年，他們的同事、同樣來自保守黨中央辦公室的卡麥隆（David Cameron）出任英國首相，希爾頓憑藉其略顯古怪的首席顧問身分而聲名鵲起。惠斯東原本也被期望成為新政治格局中的重要人物，直到2000年初她與卡麥隆妻子繼父的婚外情曝光，導致惠斯東徹底退出英國政壇。

惠斯東與希爾頓在婚外情曝光後開始交往，於2008年結婚。當時，惠斯東已擔任谷歌歐洲、亞洲和中東地區的公關主管，事業蒸蒸日上，之後成為谷歌全球公關副總裁。

在希爾頓辭去卡麥隆顧問一職後，這對夫婦搬到矽谷，惠斯東繼續為谷歌工作。希爾頓則輾轉於不同的工作之間，並在2017年突然出現在福斯電視節目中公開支持川普。2025年4月，希爾頓宣布競選加州州長。

然而，大部分的人一致認為，他們無法想像惠斯東成為州長夫人。一位公關專業人士說：「毫無疑問，她非常務實、聰明，而且在各方面都非常可怕，但成為加州第一夫人是最可笑的說法。」

不過，這並不意味著惠斯東不支持希爾頓競選州長，儘管她傾向於在幕後支持。

一位記者告訴舊金山標準，惠斯東曾親自鼓勵他報導希爾頓的競選啟動儀式。著名記者史威瑟（Kara Swisher）也表示，在初選期間，惠斯東曾聯絡她，希望她邀請希爾頓上她的播客節目。

對於妻子在其選舉中扮演的角色，希爾頓說：「我有我的工作，我的妻子也有她的工作。除此之外，她也是我最好的朋友、最堅定的支持者、我最敬佩的人，也是我們兩個孩子的好母親，我對她的愛無法用言語表達。」