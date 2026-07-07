禁止一般賭場21點牌局 遭法官駁回
News From The States報導，舊金山高等法院（San Francisco Superior Court）法官達爾文（Richard Darwin）日前裁定，加州數十家私營賭場紙牌室（cardrooms）可繼續提供21點（blackjack）與其他牌桌遊戲，認為此前加州檢察長邦塔（Rob Bonta）試圖禁止這些遊戲的做法已超越其權限，加州博弈管制局（Bureau of Gambling Control）並無法律授權制定適用於全州，嚴格限制紙牌室牌桌遊戲的相關規定。
這項裁決延續達爾文今年5月頒發的臨時命令，也是加州擁有賭場經營權的原住民部落再一次面臨司法挫敗。多年來，這些部落斥資數千萬美元，不斷透過法院、選民、州議會及加州監管機構等各種途徑，希望迫使境內唯一競爭對手，私營紙牌室停止經營21點等牌桌業務，如今看來希望再次破滅。
部落方主張，這些紙牌室違反加州法。該法規定只有部落賭場可提供類似拉斯維加斯（Las Vegas）賭場，由莊家（House）直接與玩家對賭的「莊家制（house-banked）」牌桌遊戲，這類遊戲以21點獲利最豐。
紙牌室業者則表示，這項裁決再次證明他們商業模式完全合法，也意味著地方政府扔可持續獲得來自21點遊戲的稅收，用於支持地方公共服務及保障紙牌室相關就業機會。
加州博彩協會（California Gaming Association）會長，弗雷斯諾（Fresno）紙牌室業者科克蘭（Kyle Kerkland）於聲明中表示，「一年多以來，我們一直強調這起案件遠遠不只是博彩問題，而是關乎檢察長及其監管機構是否可繞過州議會，單方面改寫數十年以來建立的法律制度。如今法院給出明確答案：他們不能這麼做。」
加州原住民博彩協會（California Nationsl Indian Gaming Association）發言人梅（James May）並未回覆媒體。邦塔辦公室則透過電郵表達對這項裁決的失望之情，表示目前正評估後續可能採取的法律行動。
法官認定加州數十家私營紙牌室可繼續提供21點與其他牌桌遊戲，並指出檢察長邦塔與博弈管制局試圖全州禁限的做法，已超越現有法律授權。 部落主張加州法律只允許部落賭場提供莊家制牌桌遊戲，而21點最能帶來收益；因此紙牌室若經營此類遊戲，等同與部落賭場形成違法競爭。 判決讓紙牌室的商業模式暫時維持合法，也意味地方政府仍可持續取得21點相關稅收，用於公共服務，同時保住部分紙牌室的就業機會。
精華 FAQ
法官認定加州數十家私營紙牌室可繼續提供21點與其他牌桌遊戲，並指出檢察長邦塔與博弈管制局試圖全州禁限的做法，已超越現有法律授權。
部落主張加州法律只允許部落賭場提供莊家制牌桌遊戲，而21點最能帶來收益；因此紙牌室若經營此類遊戲，等同與部落賭場形成違法競爭。
判決讓紙牌室的商業模式暫時維持合法，也意味地方政府仍可持續取得21點相關稅收，用於公共服務，同時保住部分紙牌室的就業機會。
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