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不滿盤商提告 農民免費發送12萬磅油桃 短短幾天一掃而空

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州中谷果農莫拉（中立戴墨鏡者）因法律訴訟宣布免費贈送其果園裁種的所有油桃，引發...
加州中谷果農莫拉（中立戴墨鏡者）因法律訴訟宣布免費贈送其果園裁種的所有油桃，引發大批民眾前往摘取。（取自GoFundMe）

加州一名果農慷慨宣布免費贈送12萬5000磅油桃（nectarine），這一驚人舉動引發大批民眾前往摘取，整個果園在短短幾天內就被一掃而空。

加州郵報（California Post）報導，加州中谷里德利（Reedley）果農莫拉（Cesar Mora）正與一家大型農業公司進行法律訴訟，因為不希望看到自己辛苦栽種的油桃爛在樹上，便於上周一（6月29日）宣布民眾可以前來免費摘採。沒想到民眾反應異常熱烈，果園裡的油桃已全數被摘採完畢。

莫拉在其網站上寫道：「我的初衷是不願讓收成白白浪費，沒想到卻出現我們始料未及的結果。」

莫拉聲稱，過去十年，果園的油桃都是由他親自裁種，但農業巨頭Giumarra今年卻因所有權糾紛阻止他包裝和出售這些油桃。

莫拉表示，在打開果園大門時，他完全不知道接下來會發生什麼事。

他在網站上寫道：「第一天的客流量並不大，但不斷有社區居民前來摘水果，並想了解我們發生何事。在消息傳開後，每天前來的人愈來愈多。」

莫拉說，由於湧入成千上萬的人，他們不得不徹底改變活動方式，甚至加州警方出於安全考量，還一度叫停這場活動。

莫拉表示，他們最初的做法是讓人們自己從樹上摘水果，接著改為事先摘下水果放在大箱子裡讓民眾拿取，最後改由志工將水果直接送到社區居民家中，以確保一切井然有序。

到上周末，莫拉估計已有超過6000人造訪了他的果園，帶走了約18萬2000磅油桃。他說：「非常感謝每一位前來參觀、排隊、抽出時間擔任志工、捐款給我和分享我的故事的人。你們讓我這個農民感受到社區的溫暖。」

不過，莫拉表示其抗爭還未結束，其訴訟庭審將於本月20日舉行。

莫拉指出，在贈送活動引起外界關注後，他收到了兩封信，一封是Guimarra發出的警告信，要求他立即停止贈送活動，另一封是權利保留聲明，要求他對贈送的每一磅水果提供詳細說明。但莫拉說：「我絕對不會向一個假國王屈服。」

根據莫拉的GoFundMe網頁內容，Guimarra聲稱擁有莫拉種植的油桃品種，並已提出違約告訴。不過，莫拉否認Guimarra的所有權主張和合約的有效性，並以詐欺和虛假陳述為由反告Guimarra。

精華 FAQ

  • 他表示自己不願看到辛苦栽種的油桃白白腐爛在樹上，因此在與農業公司爭議期間，選擇開放民眾免費摘採，盡量減少收成浪費。

  • 活動消息傳開後吸引大量民眾前往，果園在短短幾天內就被摘空，莫拉估計超過6000人到訪，帶走約18萬2000磅油桃。

  • 莫拉主張油桃由他栽種多年，但Giumarra聲稱擁有相關品種並阻止他包裝販售，雙方因此互告，莫拉還以詐欺與虛假陳述反告。

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