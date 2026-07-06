世界盃遊客來美觀賽最震驚的事：餐點大得像小嬰兒

有來自英國的旅客形容，自己第一次看到Chipotle的墨西哥捲餅時感到震驚，「大得像一個小嬰兒」。（示意圖，取自Chipotle網頁）

KTLA電視台報導，隨著2026年世界盃 在美國、加拿大及墨西哥 舉行，大批海外球迷陸續抵達美國觀賽，不少人除對美式大型賣場、強勁冷氣及牧場沙拉醬（Ranch Dressing）感到新奇外，最讓他們驚訝的，竟是美國餐點的超大分量。

近期不少外國旅客在Reddit、TikTok等社群平台分享在美國用餐經驗，引發熱烈討論。一名網友表示，「這裡的餐點分量真的誇張，我點了一杯中杯飲料，看起來像一整桶水。」這則貼文獲得大量網友按讚，不少人也分享相同感受。

有來自英國的旅客形容，自己第一次看到Chipotle 的墨西哥捲餅時感到震驚，「大得像一個小嬰兒」；另一名足球迷則對美國餐廳提供可無限續點的玉米片與莎莎醬感到十分驚訝。

還有歐洲遊客表示，美國的飲食文化令人印象深刻，不僅第一次體驗連鎖休息站Buc-ee's時大開眼界，也愛上牧場沙拉醬，而餐點分量更是讓人哭笑不得。

其實，美國餐點分量普遍較大的現象早已有研究證實。2003年，賓州大學與French National Centre for Scientific Research研究人員比較美國與法國巴黎餐廳的餐點後發現，美國餐點普遍明顯較大。2024年巴西研究人員發表的研究也得出相似結論，美國餐點分量通常仍高於法國及巴西。

兩位紐約大學研究人員Lisa Young及Marion Nestle則指出，美國餐廳分量自1970年代開始明顯增加，原因包括外食人口增加、餐飲業競爭激烈，以及業者透過「加量不加價」吸引顧客，同時提高利潤。

不過，也有人對這種說法提出不同看法。有英國網友表示，近年英國餐點分量其實與美國相差不大；也有人認為歐洲餐點近年也逐漸變大，部分TikTok創作者可能刻意誇大反應，以吸引流量。

面對即將湧入更多世界盃球迷，美國網友也紛紛提供「生存指南」。不少人建議，外國遊客不必勉強吃完所有食物，可以與同行朋友分食，或把剩菜打包回飯店，隔天再當午餐。有網友還建議入住時可向飯店要求附有小冰箱的房間，方便保存剩菜。

除餐點分量，不少旅客也被美國部分餐廳厚厚一本菜單嚇了一跳。一名蘇格蘭球迷日前到波士頓的The Cheesecake Factory用餐時笑稱，「看看這本菜單有多厚，感覺全世界所有食物都在上面。」這段影片也在社群平台引發熱烈討論。