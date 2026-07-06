我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周星馳「功夫女足」不畏中日交惡 邀佐藤健加盟

紐約市嚴打10家惡房東 最重將強制轉移所有權

世界盃遊客來美觀賽最震驚的事：餐點大得像小嬰兒

記者趙健／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有來自英國的旅客形容，自己第一次看到Chipotle的墨西哥捲餅時感到震驚，「大...
有來自英國的旅客形容，自己第一次看到Chipotle的墨西哥捲餅時感到震驚，「大得像一個小嬰兒」。（示意圖，取自Chipotle網頁）

KTLA電視台報導，隨著2026年世界盃在美國、加拿大及墨西哥舉行，大批海外球迷陸續抵達美國觀賽，不少人除對美式大型賣場、強勁冷氣及牧場沙拉醬（Ranch Dressing）感到新奇外，最讓他們驚訝的，竟是美國餐點的超大分量。

近期不少外國旅客在Reddit、TikTok等社群平台分享在美國用餐經驗，引發熱烈討論。一名網友表示，「這裡的餐點分量真的誇張，我點了一杯中杯飲料，看起來像一整桶水。」這則貼文獲得大量網友按讚，不少人也分享相同感受。

有來自英國的旅客形容，自己第一次看到Chipotle的墨西哥捲餅時感到震驚，「大得像一個小嬰兒」；另一名足球迷則對美國餐廳提供可無限續點的玉米片與莎莎醬感到十分驚訝。

還有歐洲遊客表示，美國的飲食文化令人印象深刻，不僅第一次體驗連鎖休息站Buc-ee's時大開眼界，也愛上牧場沙拉醬，而餐點分量更是讓人哭笑不得。

其實，美國餐點分量普遍較大的現象早已有研究證實。2003年，賓州大學與French National Centre for Scientific Research研究人員比較美國與法國巴黎餐廳的餐點後發現，美國餐點普遍明顯較大。2024年巴西研究人員發表的研究也得出相似結論，美國餐點分量通常仍高於法國及巴西。

兩位紐約大學研究人員Lisa Young及Marion Nestle則指出，美國餐廳分量自1970年代開始明顯增加，原因包括外食人口增加、餐飲業競爭激烈，以及業者透過「加量不加價」吸引顧客，同時提高利潤。

不過，也有人對這種說法提出不同看法。有英國網友表示，近年英國餐點分量其實與美國相差不大；也有人認為歐洲餐點近年也逐漸變大，部分TikTok創作者可能刻意誇大反應，以吸引流量。

面對即將湧入更多世界盃球迷，美國網友也紛紛提供「生存指南」。不少人建議，外國遊客不必勉強吃完所有食物，可以與同行朋友分食，或把剩菜打包回飯店，隔天再當午餐。有網友還建議入住時可向飯店要求附有小冰箱的房間，方便保存剩菜。

除餐點分量，不少旅客也被美國部分餐廳厚厚一本菜單嚇了一跳。一名蘇格蘭球迷日前到波士頓的The Cheesecake Factory用餐時笑稱，「看看這本菜單有多厚，感覺全世界所有食物都在上面。」這段影片也在社群平台引發熱烈討論。

精華 FAQ

  • 不少海外旅客表示，最震驚的是美國餐點分量超乎想像，像中杯飲料、墨西哥捲餅和可續點的配菜，都比他們在家鄉習慣的大得多。

  • 有網友說中杯飲料像一整桶水，英國旅客則形容Chipotle捲餅大得像小嬰兒，另有人對無限續點的玉米片與莎莎醬感到驚訝。

  • 研究指出，美國餐點自1970年代起明顯增量，與外食人口增加、餐飲競爭激烈，以及業者以加量不加價吸客並提高利潤有關。

世界盃 墨西哥 Chipotle

上一則

出行海外常見腹瀉 CDC：多與食物、飲用水受汙染有關

下一則

華人夫婦返中考察養老環境 一度上吐下瀉幾近虛脫

延伸閱讀

買瓶水也要給？美國小費2成起跳嚇壞世足球迷 直呼「文化衝擊」

買瓶水也要給？美國小費2成起跳嚇壞世足球迷 直呼「文化衝擊」
世界盃球迷瘋美式牧場醬 TSA訂機場安檢規範

世界盃球迷瘋美式牧場醬 TSA訂機場安檢規範
世界盃／體驗美國文化 有人想走遍各州的Bass Pro Shops

世界盃／體驗美國文化 有人想走遍各州的Bass Pro Shops
世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家

世界盃尚未結束 灣區企業成最大贏家
紐約外帶韓餐「花小錢吃一桌」寶藏店 華人認證：從學生吃到上班族

紐約外帶韓餐「花小錢吃一桌」寶藏店 華人認證：從學生吃到上班族
美國物價飆漲有感 華人曝省錢攻略：好市多飲料都忍痛割捨

美國物價飆漲有感 華人曝省錢攻略：好市多飲料都忍痛割捨

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多這新品 華人喜歡當主食吃 「美味、飽腹」

2026-07-03 21:41
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

2026-07-04 20:28
周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州，未料返程不到一天，便被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲。（李女士提供）

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

2026-06-30 20:38

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議