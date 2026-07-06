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加州重啟電動車補助計畫 折扣最高3500元

編譯組／綜合報導
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加州電動車補助新制，符合資格的買家在購買全新電動車時可獲得3500美元的折扣；購...
加州電動車補助新制，符合資格的買家在購買全新電動車時可獲得3500美元的折扣；購買二手電動車則可獲得1750美元的折扣。（路透）

洛杉磯時報報導，在聯邦政府針對新購電動車（EV）所提供的7500美元稅收抵免優惠失效近一年後，加州政府決定出手干預，試圖重新激勵消費者轉向電動車的懷抱。

加州州長紐森在其最新的州政府預算案中，編列了1億3500萬美元的資金，用以補貼購買全新及二手電動車的民眾。參與該計畫的汽車製造商也將提供同等金額的資金進行媒合。

這份總額超過3500億美元的州政府預算案已於上周三正式生效。隨著加州空氣資源局（CARB）與汽車經銷商陸續敲定協議，這項電動車補助措施預計將在未來幾周內正式上路。

根據第168號參議院法案（SB 168），加州空氣資源局負責制定在加州境內銷售之全新與二手電動車的補助額度。

符合資格的買家在購買全新電動車時可獲得3500美元的折扣；購買二手電動車則可獲得1750美元的折扣。不同於已於去年9月到期的聯邦稅收抵免（當時需要買家事後申請申報），加州這項新制提供的是現場即時折抵，買家無需在購車後另行申請。

在補助金額中，州政府的基金將負擔一半，另一半則由汽車製造商共同承擔。

這項退款機制意味著，多數符合資格的買家實際上將能變相拿回購車款項的4%至7%。

這項新補助並非一體適用於所有電動車。補助範圍僅限於製造商建議零售價（MSRP）在5萬美元以下的新購電動車，以及售價在2萬5000美元以下的二手電動車。

5萬美元的價格上限雖然將市面上許多車款排除在外，但該補助計畫的立法條文中，特別為總部設於加州本土的公司開了綠燈。凡是向總部設立於加州的車企購買全新或二手電動車的買家，無論車價高低，均可享有此項折扣。

根據法案規定，加州這項新的電動車折扣僅限「首次購買電動車」的買家。SB 168法案指出，買家的資格將透過「買方切結書」進行確認，證明其此前從未擁有過任何零排放車輛（ZEV）。

加州之所以推出這項激勵措施，在協助該州達成其電動車與空氣品質目標。然而，這些目標此前一直遭到川普總統的強力反對。

川普在上任後不久便簽署了一項行政命令，撤銷了加州自行制定電動車法規的權限，其中就包括加州原定在2035年前實現「新車銷售100%為零排放車輛」的目標。

加州政府隨即對聯邦政府提起訴訟。此外，加州本身也設有多項自2012年起便已實施的目標，包含逐步收緊引發霧霾之污染物的排放限制，並要求汽車製造商在2025年前提高電動車與油電混合車的銷售比例。

今年3月，聯邦政府再度提起新訴訟，試圖再度阻撓加州制定比聯邦政府更嚴格的汽車尾氣排放標準。

今年年初，加州官方宣布自2010年以來，該州已售出超過250萬輛零排放車輛，已提早超越了原定在2025年前讓150萬輛零排放車輛上路的目標。

精華 FAQ

  • 依新計畫，符合資格者購買全新電動車可折抵3500美元，二手電動車則可折抵1750美元，且為現場直接扣抵，不必事後申請。

  • 州政府在預算中編列1億3500萬美元，參與計畫的汽車製造商也須提供同等金額配合，形成州府與車廠各負擔一半的媒合機制。

  • 補助僅限首次購買電動車者，且多數車款需符合價格上限；新車MSRP須低於5萬美元、二手車售價低於2萬5000美元，但加州本土車企車款不受車價限制。

加州 電動車 紐森

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