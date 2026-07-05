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加州1.1萬駕駛人疑「考試異常」 車管局限30天內重考

編譯組／綜合報導
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加州車管局證實，目前已有高達1萬1000名駕駛人收到信件，嚴正警告收件人，必須在...
加州車管局證實，目前已有高達1萬1000名駕駛人收到信件，嚴正警告收件人，必須在30天內重新參與筆試，否則將依法取消其駕駛資格。（路透）

CBS新聞網報導，加州爆出一起嚴重行政爭議，成千上萬已經通過考試並取得合法駕照的加州駕駛人，近期突然收到車管局（DMV）寄出的緊急通知信，稱他們的駕照即將遭註銷。

加州車管局隨後證實，已有高達1萬1000名駕駛收到該信件，理由是這群駕駛當年的筆試成績出現「異常狀況（irregularities）」。信中嚴正警告收件人，必須在30天內重新參與筆試，否則將依法取消其駕駛資格。

居住在沙加緬度的史佩特（David Specht）是受害者之一。他收到的警告信中指出，其「駕駛執照筆試結果顯示，未符合州法律所規定的駕駛測試標準」。史佩特憤怒表示：「我很確定沒有作弊。而且我相信，其他收到信的1萬1000名加州居民也同樣沒有作弊。」

車管局隨後澄清，這波受影響對象，主要針對2025年7月至2026年4月期間參與筆試的考生。當局在聲明中強調：「確保測試流程的公正性至關重要。筆試在確認駕駛人全面理解路權與交通法規上，扮演關鍵角色，這是核發加州駕照的必要前提。」

為釐清真相，史佩特曾致電加州車管局，詢問他的考卷到底出現什麼「異常」，得到的答覆令人傻眼。史佩特透露：「客服只說很多人都收到這封信，我們現在無法給你明確答案。他們雖然沒有直接稱我作弊，但字裡行間就是這個意思。」

當CBS追問：「所以你認為，官方是在暗示你作弊嗎？」史佩特無奈回應：「我想是的。不過我的另一個推測是，他們的後台系統根本出包了，可能是不小心弄丟或搞砸了數據，導致他們現在分不清楚誰過關、誰沒過。」

這起事件導致全加州上萬駕駛被迫重回考場。根據規定，這1萬1000名駕駛必須在30天內預約重新筆試。通知文件更特別註明，車管局不接受現場排隊（walk-ins），駕駛人必須完成線上預約，並在當天攜帶該封通知信前往指定地點應試。

精華 FAQ

  • 車管局表示，這些駕駛當年的筆試成績出現異常狀況，可能涉及測試資料或流程問題，因此先發通知要求重考，以確認資格是否符合州法規定。

  • 受影響駕駛必須在三十天內完成線上預約，依通知信前往指定地點重新參加筆試，且不能現場排隊報名，否則駕照資格可能被依法取消。

  • 當事人表示自己確信沒有作弊，也認為多數收信者都不可能作弊；他懷疑問題可能出在車管局後台系統，資料處理或比對流程出了錯。

車管局 加州

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