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加州大學學位仍有價值 但回報周期拉長

編譯組／綜合報導
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在應屆大學畢業生就業市場嚴峻、申請者入學標準被質疑下降的背景下，加州大學(Uni...
在應屆大學畢業生就業市場嚴峻、申請者入學標準被質疑下降的背景下，加州大學(University of California)系統仍證明，加大學位仍有其價值。(圖取自柏克萊加大官方臉書)

在應屆大學畢業生就業市場嚴峻、申請者入學標準被質疑下降的背景下，加州大學" rel="154921">加州大學(University of California)系統證明，加大學位仍有其價值。

加大系統2日發布2021年以來首份關於加大學位持續價值的研究簡報。報告指出，加大背負債務的畢業生人數減少，即使有債務，平均負債額也低於往年。

2013年至2023年間，背負債務的加大畢業生占比下降20個百分點。同期，加大大學部學費負擔能力表板顯示，州內學生的平均債務從近2萬9000美元降至約1萬7000美元。加大系統將此一降幅歸功於教材價格降低、助學金擴增、學位完成速度加快以及學費穩定計畫。

數據也表明，加大學位對經濟流動性的影響。超過一半佩爾助學金(Pell Grants)得主，在畢業三年內的收入超過父母。畢業十年後，這一比重上升至近79%。此一速度比2021年報告更快，當時佩爾助學金得主平均需要五年，才能超過父母的收入。加大畢業生的收入也高於加州其他學位持有者。

即使如此，加大畢業生優勢需要數年時間才能完全顯現。畢業兩年後，加大學生的收入中位數為4萬3000美元，與加州高中畢業生的收入大致相同。畢業第七年，他們的收入就超過加州其他學士學位持有者，中位數達到約8萬6000美元。12年後，加大學士學位持有者的收入中位數接近11萬3000美元，甚至超過加大研究生學位持有者。

加大校友就業資訊平台(UC Alumni at Work dashboard)最新數據顯示，2012年至2022年間，加大貸款畢業生在畢業兩年後的收入中位數基本上保持穩定。 2012年，收入中位數為4萬6000美元，2022年為4萬9000美元。

大學學位收回成本所需的時間也因專業領域而不同。簡報顯示，加大工程、電腦科學與護理專業的學生，在入學五年內即可獲得超過教育成本的收入，而文科和人文專業的學生則需要入學八年後。

加大2025年的數據還顯示，護理和電腦科學畢業生的收入中位數在畢業兩年後就超過六位數，教育、人類學和藝術等文科專業的畢業生收入中位數則在4萬美元或以下。

將卸任的加大校董會主席瑞利(Janet Reilly)在新聞稿中指出，隨著全國生活成本上漲，以及大學畢業生面臨近年來競爭最激烈的就業市場，加大致力於讓大學教育更加可負擔且更易取得。

精華 FAQ

  • 報告主要要證明，加州大學學位在就業與收入上仍具價值，即使畢業生面對嚴峻市場，整體仍能透過較高薪資與較低負債獲得報酬。

  • 2013年至2023年間，背負債務的畢業生占比下降20個百分點，州內學生平均債務也從近2萬9000美元降到約1萬7000美元。

  • 工程、電腦科學與護理學生通常入學五年內就能回本；文科與人文專業則多要到八年後。護理與電腦科學畢業生兩年後收入還可破六位數。

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