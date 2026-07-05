「宅度假」最佳城市 聖地牙哥第11 金山19洛杉磯第36

橙縣多處海灘在國慶長周末假期遊人如織。（記者楊青╱攝影）

全美「宅度假（Staycation）」排行榜出爐。聖地牙哥 、舊金山 躋身全美前20，洛杉磯 排名第36，成為暑假省錢出遊好選擇。

這次榜單前五依序為佛州奧蘭多、俄亥俄州辛辛那提、內華達州拉斯維加斯、密蘇里州聖路易斯，以及夏威夷州檀香山。

受通膨、高機票價格及旅遊成本上升影響，不少家庭今夏改變旅遊方式，選擇不用搭飛機即可抵達的「宅度假」或短程公路旅行。理財網WalletHub公布2026年全美182座城市最佳「宅度假」排行榜顯示，加州共有29城市上榜，聖地牙哥與舊金山躋身全美前20，成為今夏最值得安排短途旅行的目的地。

這項評比依據41項指標，包括休閒娛樂設施、美食餐廳、文化活動、公園數量、水療及放鬆環境、旅遊花費等。調查指出，今年約72%美國人計畫暑假出遊，但越來越多家庭縮減旅遊預算，能夠當天往返或只需短程開車即可抵達的旅遊方式日受歡迎。

在加州城市中，聖地牙哥排全美第11，在休閒娛樂、美食及旅遊體驗方面表現突出；舊金山排第19，因豐富的觀光景點、餐飲文化及步行友善環境受肯定。華人聚居的洛杉磯排名全美第36，安大略第72。橙縣方面，漢庭頓灘排名第132、爾灣140。

也有部分加州城市被評為全美最不適合「宅度假」，包括聖塔克拉利塔、屋崙、聖塔安那、朱拉維斯塔、佛利蒙等，排名接近全美倒數。

WalletHub分析師Chip Lupo表示，經濟環境充滿挑戰時，「宅度假」不僅節省住宿費、機票及長途交通開銷，也能重新發現住家附近過去未曾體驗過的景點、美食與休閒活動。花在交通上的時間越少，就有更多時間真正享受假期，也能睡在熟悉的床上，讓身體獲得更充分的休息，重新認識居住城市周邊的魅力。

旅遊專家建議，對加州居民而言，今夏不妨利用周末安排一至兩天的短程公路旅行，例如前往聖地牙哥海灘、巴博亞公園（Balboa Park）、舊城區，或到洛杉磯的博物館、美食街及海岸景點漫遊，不僅能避開機場壅塞及航班延誤，也能以較低預算享受高品質假期。

南加州長堤、漢庭頓灘等多處濱海城市躋身2026暑假「宅度假」榜單。（記者楊青╱攝影）

「宅度假（Staycation）」排行榜出爐，聖地牙哥排第11，成為暑假省錢出遊的好選擇。圖為當地知名的 Balboa Park。（路透）