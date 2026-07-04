研究：單獨補充魚油 無助改善失智

目前沒有證據支持魚油補充劑可作為預防阿茲海默症的方式。（示意圖，取自Unsplash/Leohoho）

魚油 補充劑被不少人視為有助維持腦部健康，甚至可預防失智症。南加州大學凱克醫學院（Keck Medicine of USC）最新臨床試驗顯示，對具有阿茲海默症 高風險的中高齡族群，高劑量Omega-3 脂肪酸補充劑並未改善記憶、認知功能 ，也未能減緩與阿茲海默症相關的腦部退化。

這項研究發表於「eBioMedicine」期刊。研究人員指出，美國民眾每年花費超過10億美元購買魚油補充劑，部分原因就是相信其中的Omega-3脂肪酸有助維持認知功能。然而，最新研究結果並未支持魚油補充劑可預防阿茲海默症相關認知退化的說法。

研究共納入365名55歲至80歲、平時很少吃魚且具有較高阿茲海默症風險的成年人，其中約47%帶有APOE4基因，這是晚發型阿茲海默症最重要的遺傳風險因子之一。受試者被隨機分為兩組，一組每天補充含有2000毫克二十二碳六烯酸（DHA ）的魚油補充劑，另一組則服用安慰劑，研究持續兩年。

研究人員首先檢測Omega-3是否真的能進入腦部。結果顯示，補充六個月後，受試者腦脊髓液中的DHA濃度平均增加17%，證實Omega-3確實進入大腦。

然而，兩年後比較兩組受試者的記憶力、認知功能及腦部影像後發現，服用魚油補充劑者與安慰劑組相比，在記憶及認知測驗上沒有顯著差異；腦部掃描也顯示，魚油未能減緩海馬迴 （hippocampus）萎縮。海馬迴是掌管記憶的重要腦區，也是評估腦部老化及阿茲海默症風險的重要指標。

南加大凱克醫學院個人化腦健康中心主任Hussein Naji Yassine表示，研究結果顯示，目前沒有證據支持魚油補充劑可作為預防阿茲海默症的方式。不過，他也強調，Omega-3脂肪酸仍是形成腦神經細胞連結的重要營養素，研究並非否定Omega-3的重要性，而是顯示單靠補充魚油，不足以保護腦部健康或預防阿茲海默症相關認知退化。

研究團隊正進一步探討，為何Omega-3能進入腦部，卻未能改善認知功能。研究團隊根據先前研究推測，Omega-3若來自富含魚類的地中海型飲食 ，而非單獨補充魚油，可能更能發揮作用。

研究人員也強調，本研究並非表示Omega-3沒有其他健康益處，也不是建議所有人停止補充魚油，而是顯示目前沒有證據支持，高劑量DHA補充劑能預防阿茲海默症高風險族群的認知功能下降。研究團隊認為，目前預防失智最有效的方法仍是維持健康生活型態，包括規律運動、充足睡眠及均衡飲食。