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14公投案出爐 億萬富翁稅最受矚目

編譯組／綜合報導
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加州公投，已成各方勢力的角力場。（美聯社）
加州公投，已成各方勢力的角力場。（美聯社）

加州11月大選除改選州長等重要公職外，多項攸關稅制、選舉、住房的公投提案也將交由選民表決。根據加州州務卿公告，共有14項公民提案取得連署資格及編號，並邀請有興趣的民眾提交論述，供納入《官方選民資訊指南》考量。目前估計，今年將是近年政治獻金投入最高的公投。

14項提案中，最受矚目的是億萬富翁稅，編為第40號提案（Proposition 40）。提案主張，對截至2026年1月1日為加州居民、淨資產超過10億美元的個人課徵一次性5%財富稅，預估可募集約1000億美元。這項提案對戰激烈，支持者與反對者各擁立場，但即使通過，也幾乎確定將面臨違憲訴訟。

選舉制度改革也受到高度關注。選民身分證提案（Proposition39），要求投票時須出示政府核發的有效身分證件，郵寄投票則須提供證件號碼並驗證公民資格。第37號提案授權州政府發行最高250億美元公債，協助首次購屋者支付頭期款，降低年輕家庭進入房市的門檻。第43號提案是提高地方特別稅的通過門檻、限制地方政府調高房地產移轉稅。第45號提案是縮短部分《加州環境品質法》訴訟程序，以加速住宅與基礎建設開發。

2026加州14項公投案內容重點。（資料來源：加州州務卿辦公室；編譯組／製表 ）
2026加州14項公投案內容重點。（資料來源：加州州務卿辦公室；編譯組／製表 ）

CalMatters報導，原訂於11月3日選票上出現的14項提案，一度可能多達20項，直到最後一刻才化解三組互相對抗的提案衝突。其中一組是人身傷害律師對抗共乘公司，第二組涉及醫院高層與醫療保健工會，第三組則關於地方稅種所需的最低票數門檻 。

最受矚目的提案衝突，仍是加州是否應對億萬富翁課徵5%財富稅，雙方未能達成共識。此提案由服務業雇員國際工會（SEIU）醫療保健工作者提出，列為第40號提案，並將與億萬富翁布林（Sergey Brin）及其他反對40號提案人士所提出的兩項對抗性提案第41號及第42號相互競爭。若後兩者以更高票數通過，可能削弱億萬富翁稅效力。

另一項由加州教師協會提出的稅務提案（Proposition3），將使2012年首次制定的高收入者臨時附加稅永久化，但此案可能被捲入第40號提案的紛爭。

CalMatters報導，鑑於其高風險性質及受到全國媒體高度關注，這項億萬富翁稅將成為今年最具爭議性的單一選票提案，其對抗性宣傳戰的花費恐怕也將是最為龐大，甚至可能創下紀錄。

精華 FAQ

  • 根據加州州務卿公告，今年共有14項公民提案取得連署資格並獲編號，將交由選民在11月大選中表決，相關政治獻金投入也被認為可能創下近年新高。

  • 第40號提案主張，對截至2026年1月1日仍為加州居民、淨資產超過10億美元者，課徵一次性5%財富稅，估計可籌得約1000億美元，但可能面臨違憲挑戰。

  • 其他焦點包括第39號選民身分證提案、第37號首次購屋者公債、第43號地方稅門檻調整，以及第45號加速環評訴訟提案，皆攸關選舉、住房與開發政策。

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