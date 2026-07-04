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首位華裔獲殊榮 5/17「李小龍日」

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州州長紐森正式簽署法案，訂5月17日為「李小龍日」，是加州史上首位獲此殊榮的華...
加州州長紐森正式簽署法案，訂5月17日為「李小龍日」，是加州史上首位獲此殊榮的華裔。（美聯社）

加州州長紐森最近簽署一項法案，正式將5月17日定為「李小龍日」（Bruce Lee Day），是加州史上首次有華裔獲此殊榮。

美聯社報導，代表舊金山的加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）辦公室發布消息表示，紐森於6月30日下午簽署了AB 2455法案，將5月17日定為「李小龍日」。

很多人可能以為5月17日是李小龍生日，但這個日子其實是當年18歲的李小龍於1959年從香港回到出生地舊金山的日子。

李小龍的女兒，也是李小龍基金會（Bruce Lee Foundation）執行長的李香凝（Shannon Lee）表示，這項榮譽是對父親身為文化橋梁做出的永恆貢獻的證明與肯定。

李香凝在一份聲明中說：「從在他的哲學思想中找到自信和可能性的年輕人，到終於在銀幕上看到自己身影的家庭，再到至今仍從他關於自律和內在力量的教誨中受惠的運動員，他的影響力是深遠的。」李小龍基金會及其他美國亞裔組織希望，加州每年都能舉辦包括文化展覽、公眾活動和課堂教學等自發性紀念活動來紀念李小龍。

楊馳馬稱李小龍是加州精神的化身，他發出聲明說：「在亞裔美國人鮮少出現在銀幕上或被刻板印象化的年代，李小龍讓幾代亞裔美國人看見自己以充滿力量和尊嚴的形象出現。」

李小龍1940年出生於舊金山東華醫院，雙親當時正隨劇團在美國各地巡迴演出。幾個月後，全家返回香港。李小龍在香港成為童星，並開始學習中國武術。1959年他回到美國，兩年後進入西雅圖華盛頓大學就讀，但後來輟學，全心投入武術學習和教學。

精華 FAQ

  • 因州長紐森簽署AB 2455法案，正式將5月17日訂為李小龍日，以表彰李小龍對加州與美國亞裔社群的文化貢獻與象徵意義。

  • 5月17日並非李小龍生日，而是他在1959年18歲時，從香港返回出生地舊金山的日子，因此被選為紀念日期，別具歷史意義。

  • 他們希望加州每年舉辦文化展覽、公眾活動與課堂教學等紀念行動，讓更多人理解李小龍作為文化橋梁的影響，並延續其精神。

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