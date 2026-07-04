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退休華男站上流水線當義工 再製糧食救災

記者楊青／洛杉磯-佛雷斯諾連綫報導
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面積廣大的曬桃場，朱海若和來自全美和世界各地的義工們每天工作的地方。（圖／朱海若...
面積廣大的曬桃場，朱海若和來自全美和世界各地的義工們每天工作的地方。（圖／朱海若提供）

AI摘要

文章摘要整理：

79歲退休工程師朱海若與家人參與佛萊斯諾食物加工中心志工服務，將原本可能被浪費的水果與農作加工成可長期保存的救援糧食，支援非洲及各地災區。

「我退休14年，原本以為年紀大了，很多事情都做不了，沒想到站在流水線上一做就是五天，工頭還一直提醒我：『慢一點，機器都快跟不上你的速度了。』」

今年79歲的加州公路局（Caltrans）退休工程師朱海若，日前與太太及兒子一家人前往中加州佛萊斯諾（Fresno）附近一處名為「Gleanings for the Hungry」的食物加工中心，與來自全美及世界各地的600志工共同投入暑期志工服務，將原本可能被丟棄的水果和農作物，加工製成可長期保存的救援糧食，送往非洲及世界各地災區。朱海若說：「五天的義工之旅，最大的收穫不只是幫助別人，而是重新發現，原來自己還有能力做很多事。」

熱心公益 愈做愈起勁

家住佛萊斯諾的朱海若退休後熱心公益，長年擔任中加州農業博覽會及各類農藝交流活動的雙語志工，也因20多年來業餘經營10英畝開心果園，對農業始終保持濃厚的興趣。這次是在兒子的邀請下，首次參與食物加工中心的志工活動，而兒子已是第四次前往服務。

年近八旬的朱海若每天工作六小時，將各地農場捐助的豆子分裝打包，隨時送往非洲地區和...
年近八旬的朱海若每天工作六小時，將各地農場捐助的豆子分裝打包，隨時送往非洲地區和世界各地災區。（圖／朱海若提供）

「本來只是想去看看，沒想到愈做愈有興趣，完全不覺得累。」他笑說，每天上午10時開工，到下午4時結束，六個小時幾乎全程站在流水線上。他負責將曬乾後仍殘留少量水分的桃乾擦拭乾淨，放入乾燥劑，再送入真空包裝機封裝，最後裝箱等待運送。桃乾裝箱工作告一段落後，他還負責將來自各地的乾豆打包，每箱11磅，隨時準備運往各地災區。例如日前發生強震的委內瑞拉，就已收到援助物資。朱海若笑說，「比天天待在家滑手機有意義多了」。

賣不出的桃 變救命糧

令朱海若最驚訝的是，那些原本可能被浪費的桃子，竟能變成世界另一端災民的重要糧食。

Gleanings for the Hungry食物加工中心占地約500英畝，全年依照各地捐助的不同農產品進行加工。夏季主要處理桃子，秋季和春季則包裝各類豆類，或將各種捐助的食材製成湯料。

這個季節的桃子多來自佛萊斯諾周邊的果園。由於尺寸過大、過小、外觀不佳或成熟過度，無法進入超市販售，果農便將其捐贈給加工中心。志工們先清洗、篩選，再送到大型曬場自然風乾，之後經冷藏、防潮處理及包裝製成桃乾，可保存很長時間，成為天然的高熱量食品。

「我以前一直以為桃子只是水果，沒想到做成桃乾後，不但保存時間很長，還能成為災區的重要糧食。」朱海若介紹，除桃子之外，中心還接收來自全美各地農場、果園、超市及餐館捐助的食材。例如，俄勒岡州的農場常年大量捐贈黑豆、白豆及其他豆類，愛達荷州的農民也經常送來大批馬鈴薯，甚至遠在加拿大的一些農場，也不時大量捐助當地特色農產品，而且全部都是免費提供。

「這裡的每個人都是志願者。」朱海若表示，這座全年由志工運作的食物加工中心，自1982年成立以來，40多年持續向非洲飢荒地區及世界各地災區提供援助。義工們用雙手，將原本可能被丟進垃圾堆的食材重新加工，源源不斷地為世界各地有需要的人提供維生糧食與希望。

精華 FAQ

  • 他與太太、兒子一家前往加州佛萊斯諾附近的Gleanings for the Hungry食物加工中心，和來自各地約600名志工一起投入暑期服務。

  • 他們先清洗、篩選並擦乾桃乾，再放入乾燥劑、真空包裝，最後裝箱保存運送，讓原本賣不掉的水果變成高熱量、可久存的援助食物。

  • 中心自1982年成立以來，全靠志工全年運作，接受各地捐贈的農產品與食材，持續加工成糧食，送往非洲飢荒地區及世界各地災區。

加州 退休

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