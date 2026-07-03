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生吃蔬果要注意 環孢子蟲感染疫情擴散加州6例

洛杉磯訊
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加州公衛廳建議民眾，生食水果及蔬菜前應以流動清水充分沖洗，減少環孢子蟲感染隱患。...
加州公衛廳建議民眾，生食水果及蔬菜前應以流動清水充分沖洗，減少環孢子蟲感染隱患。示意圖。（記者楊青/攝影）

環孢子蟲（Cyclospora）感染疫情持續擴大，已有19州至少145人感染，加州例增至6人。疫情疑與美國境內受汙 染食品有關，公衛部門提醒民眾注意夏季生食果蔬衛生。

聯邦疾病防治中心（CDC）表示，患者年齡介於5歲至86歲，中位數為42歲，女性占61%。目前尚未傳出死亡案例，但由於部分患者症狀輕微未就醫，實際感染人數可能高於官方統計。加州衛生廳指出，每年5月至8月底是環孢子蟲感染高峰期，隨著夏季來臨，新病例仍可能持續增加。

環孢子蟲病是由肉眼看不見的環孢子蟲寄生蟲引起的腸道感染疾病，通常經由遭汙染的食物或飲水傳播，過去美國曾多次發生與進口生菜、香菜、覆盆莓等新鮮農產品有關的群聚感染事件。但CDC表示，145患者在發病前14天沒有國外旅行史，現今調查重點鎖定美國境內供應鏈中的食品來源。由於感染源尚未確認，CDC呼籲民眾在夏季食用生鮮蔬果時務必注意，尤其近期正值沙拉、水果及冷食消費旺季。

感染後症狀通常在食用受汙染食物約一周後出現，最快兩天、最慢可超過兩周才發病。最典型症狀是持續性水瀉，還可能出現食慾不振、腹部絞痛、腹脹、體重減輕、噁心、疲倦及腸胃不適，部分患者還會有低燒、頭痛及類似流感症狀。醫師指出，若未接受治療，腹瀉可能持續數天至一個月以上，甚至反覆發作，免疫力較弱者、年長者及幼童應提高警覺。

加州衛生廳建議民眾，接觸蔬果前後都應以肥皂徹底洗手；所有水果及蔬菜食用前，應以流動清水充分沖洗。哈密瓜、小黃瓜等表皮較硬蔬果，可使用乾淨刷具刷洗；去除受損或瘀傷部位，降低汙染風險。已切開、削皮或煮熟的蔬果，應在兩小時內放入冰箱冷藏。

精華 FAQ

  • 截至目前，疫情已擴及美國19州，至少145人感染，其中加州新增至6例。CDC指出實際病例可能更多，因部分患者症狀輕微未就醫，統計恐低估感染規模。

  • 感染後約一周可能出現症狀，最典型是持續性水瀉，也可能伴隨腹部絞痛、腹脹、噁心、疲倦、低燒與頭痛。若未治療，腹瀉可持續數天到一個月以上。

  • 應在接觸蔬果前後以肥皂洗手，食用前用流動清水充分沖洗；表皮較硬的水果或蔬菜可用乾淨刷具刷洗，切開、削皮或煮熟後的食物則應兩小時內冷藏。

加州 疫情 CDC

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