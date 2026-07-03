你還能活多久？這項新型生物時鐘可推估預期壽命

科學家最新研發出一種新型「生物時鐘」，不僅可評估人體老化速度，還能預測一個人的死亡風險及預期壽命。圖為研究示意圖。（路透）

人類能否預測自己的壽命？科學家最新研發出一種新型「生物時鐘」（biological clock），不僅可評估人體老化速度，還能預測一個人的死亡風險及預期壽命，準確度比目前常用的部分生物年齡評估方法更高。研究人員認為，這項技術未來有望協助醫師及早發現疾病風險、評估抗老化療法效果。

ScienceAlert報導，這項研究刊登於《Nature》期刊，由多國科學家共同完成，利用人體基因表現（gene expression）建立新的生物時鐘，而非目前較常使用的DNA甲基化（DNA methylation）技術。研究結果顯示，新模型能更準確反映人體實際老化程度，並預測死亡風險及健康狀況。

這項研究在分析大量人體及動物基因資料後發現，不同哺乳動物在老化過程中，許多基因都呈現相似變化。例如，與細胞修復、組織再生及細胞分裂有關的基因活性較高時，通常代表老化速度較慢；反之，與發炎反應及細胞死亡相關基因較活躍，則代表老化速度較快，也與較高死亡風險有關。

研究團隊據此建立新的演算法，可根據基因表現推估一個人的「生物年齡」，而非僅以實際年齡判斷健康狀況。研究人員表示，新生物時鐘不僅能估算生物年齡，還能辨識慢性疾病造成的老化變化，並推估死亡風險及預期壽命，其表現優於部分現有生物時鐘。由於同一套模型可適用於人類及其他哺乳動物，也代表許多老化機制可能具有跨物種共通性，可望加速抗老化藥物及新療法的研發。

不過，研究團隊也強調，這項技術並不能精確算出一個人會在哪一天死亡。它提供的是根據生物標記推估出的老化速度、健康狀況及死亡風險，而非預言個人的生命終點。研究結果主要反映的是整體風險趨勢，仍可能受疾病、生活習慣、意外等因素影響。

研究人員表示，若未來能進一步驗證並應用於臨床，新生物時鐘可望成為醫師評估健康狀況、制定個人化預防醫療策略的重要工具，幫助民眾及早發現老化相關疾病風險，提升健康老化的機會。