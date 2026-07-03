我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川普最新專訪說什麼？為子女抱屈 堅持拔庫克 5重點一次看

世界盃／曼贊比再秀出色身手 瑞士2：0踢落阿爾及利亞 連4屆闖16強

世界盃掀AI預測熱 球迷比誰的模型最準

記者趙健/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州體育博彩尚未合法。（bet365官網截圖）
加州體育博彩尚未合法。（bet365官網截圖）

2026年世界盃不僅刷新參賽規模，也帶動體育博彩市場出現新變化。從過去單純猜勝負、大小球，到如今結合球員數據、AI模型及即時分析的投注方式快速增加；另一方面，愈來愈多球迷不再只研究球隊，而是利用ChatGPT、統計模型甚至Reddit社群分析賽事，希望提高預測準確率。今年世界盃除了球場上的競爭，也掀起一場AI與數據分析熱潮。

不再只下注哪支球隊勝

博彩產業媒體InterGame指出，今年世界盃投注方式持續朝數據化與個人化發展。其中，「Bet Builder」（串關）成為成長最快的投注方式之一，球迷不再只下注哪支球隊獲勝，而是將球隊勝負、球員進球、助攻、射正次數及總進球數等條件自由組合成一張投注單，希望提高賠率與潛在回報。例如一張串關投注單，可能同時包含「法國獲勝」、「姆巴佩進球」及「全場超過2.5球」等三項條件，全部命中才算中獎，因此也比傳統勝負盤更具挑戰性。

從bet365等主流博彩網站及體育媒體近期賠率來看，西班牙、法國仍是奪冠市場最受看好的兩支球隊，英格蘭排名其後；葡萄牙、巴西及阿根廷則組成第二梯隊，彼此賠率相當接近。其中，法國在淘汰賽首輪以3比0擊敗瑞典後，市場看好度進一步提升；英格蘭、美國等隊則因晉級淘汰賽及球星效應，帶動單場投注熱度。

球員特殊投注快速成長

今年另一個明顯變化，是球員特殊投注（Player Props）快速成長，球迷愈來愈熱衷投注球員是否進球、射正、助攻及角球等數據。體育博彩技術服務公司Kambi公布的小組賽投注數據顯示，哈蘭德（Erling Haaland）帶動約60%的球員投注交易額，居所有球員之首；梅西（Lionel Messi）、凱恩（Harry Kane）及姆巴佩（Kylian Mbappé）也都占近五成，成為最受市場關注的球員投注標的。

投注產品愈來愈多元，也讓球迷開始尋找更多分析工具，希望提高預測命中率。除博彩公司利用AI分析賠率，球迷之間也掀起一股「自己做模型」的熱潮。近幾周，Reddit多個足球分析及數據社群出現不少世界盃預測討論，有使用者分享自己建立的預測模型，也有人蒐集8000場國際賽歷史數據，利用Elo評分、預期進球值及「Monte Carlo Simulation」模擬推估各隊晉級機率。

部分網友則把AI預測變成一場「模型大戰」。有人讓ChatGPT、Claude、Gemini等不同AI模型在相同資訊條件下預測每場比賽，再統計整屆世界盃誰的命中率最高；也有人每天更新自己的預測結果，公開模型猜對與猜錯的比賽，讓其他網友留言討論。球迷如今關注的不只是「哪隊會贏」，更開始比較哪一套模型、哪一種資料來源更接近賽果。

不過，許多參與討論的網友也坦言，再精密的模型仍難以完全預測足球比賽。紅牌、傷兵、裁判判決、點球大戰等因素，都可能讓模型失準。有網友指出，模型原本看好的強隊可能因臨場狀況提前出局，也有人認為足球是最容易「打臉AI」的運動，因為球員心理狀態、場上節奏及偶發事件，很難完全被數據量化。

值得注意的是，今年世界盃雖帶動全球投注熱潮，但加州目前仍未開放一般合法體育博彩。

從bet365等主流博彩網站及體育媒體近期賠率來看，西班牙、法國仍是奪冠市場最受...
從bet365等主流博彩網站及體育媒體近期賠率來看，西班牙、法國仍是奪冠市場最受看好的兩支球隊。（bet365官網截圖）

精華 FAQ

  • 投注方式不再只看勝負盤，而是更重視球員數據、即時分析與串關組合。球迷可把勝負、進球、助攻、射正與總進球數等條件拼成一張單。

  • 哈蘭德帶動的球員投注交易額最高，約占六成；梅西、凱恩與姆巴佩也都接近五成，顯示市場對球星進球、助攻與射正等數據投注特別熱衷。

  • 因為足球受紅牌、傷兵、裁判判決、點球大戰與臨場狀況影響很大，球員心理、節奏與偶發事件也難量化，所以再精密的模型都可能失準。

巴西 世界盃 瑞典

上一則

付費包結婚？華女花2萬尋夫不成 告婚介欺詐

下一則

房租1年飆漲近17% 舊金山漲價速度冠全美

延伸閱讀

世界盃╱小組賽尚未收官 進球數已破單屆歷史紀錄

世界盃╱小組賽尚未收官 進球數已破單屆歷史紀錄
世界盃 全球經濟大補帖 估帶動GDP成長450億美元

世界盃 全球經濟大補帖 估帶動GDP成長450億美元

世界盃╱亞洲足球的得意與失意

世界盃╱亞洲足球的得意與失意
新比賽用球速度「像砲彈」世界盃進球數大增25%

新比賽用球速度「像砲彈」世界盃進球數大增25%
世界盃／裁判「寬鬆執法」本屆進球數高、黃牌下降

世界盃／裁判「寬鬆執法」本屆進球數高、黃牌下降
首輪完賽奪冠機率大洗牌 法國居首、美進前十

首輪完賽奪冠機率大洗牌 法國居首、美進前十

熱門新聞

在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

2026-06-27 20:50

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元
一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」
中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘

中國軍艦罕見「刷屏出現」 日防衛省通報：至少9艘
世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？