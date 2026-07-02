科羅拉多河水資源危機 加州人恐面臨水電價雙漲打擊

鮑威爾湖夏季水位創歷史新低。（美聯社）

紐約郵報報導，加州 人的公共事業帳單，本已屬全美最高之列，如今恐面臨「水電費雙漲」的雙重打擊。繼太平洋瓦電（PG&E）用戶準備面對每年可能增長的數百美元的電費後，受科羅拉多河（Colorado River）日益惡化的水資源危機影響，加州居民也恐面臨水費調漲之憂。

鮑威爾湖夏季水位創歷史新低。（美聯社）

位於猶他與亞利桑納州 交界處的科羅拉多河流域巨型水庫鮑威爾湖（Lake Powell），在歷經歷史性乾旱的冬季後，因降雪與降雨量不足，夏季水位已降至同期歷史新低。聯邦機構預測，該水庫水位最快可能在明年降至「最低發電水位」，屆時格倫峽谷大壩（Glen Canyon Dam）恐無法持續發電。

研究員測量鮑威爾湖（Lake Powell）的水位高低。（美聯社）

這不僅是能源問題。鮑威爾湖負責調節流入米德湖（Lake Mead）的水量，後者是南加州許多城市、帝王谷（Imperial Valley）與科切拉谷（Coachella Valley）重要水源，並支撐整個科羅拉多湖供水系統，供應美國西部4000萬人口用水。

加州獲得該系統最大分額水資源，每年約可分配到440萬畝─呎（acre-feet，每英畝覆蓋1英尺深的水量）水。與往年不同的是，今年春季融雪幾乎沒有替水庫帶來任何加成，鮑威爾湖目前蓄水量僅23%，比滿水位低了超過170多呎。聯邦預測，今年流入量大約只有正常值的一半。

為因應水資源持續減少，加州、亞利桑納與內華達州計畫2028年前節省最多320萬畝─呎」用水，包括強制減量與依照水庫水位啟動的自願節水計畫等。此舉恐意味加州將面臨數十萬畝-呎的供水削減，需對農民休耕給予補償，並出台額外強制節水禁令。這對帝王谷影響甚大，當地仰賴科羅拉多河灌溉的農田，生產全美最大量的冬季蔬菜，但也消耗巨大的水資源。

專家指出，即使再出現一次潮濕的聖嬰（El Niño）冬季，也只能帶來短暫紓解，無法解決供需長期不平衡的根本問題。洛杉磯加大（UCLA）近期的一項研究顯示，洛縣水費過去十年間已上漲近60%，遠遠高於通膨速度，對低收入家庭造成巨大壓力。

除面臨水資源不確定性，加州公共事業委員會（CPUC）公共倡議辦公室估算，加州太平洋瓦電用戶到2030年，每年電費可能增加高達840美元。不過該公司反駁稱，隨著野火相關賠償到期，支出控管措施生效，電費漲幅將遠低於預期。