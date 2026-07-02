地震頻傳 加州289元「回家」包超熱銷
紐約郵報報導，委內瑞拉日前發生毀滅性地震後，加州民眾紛紛搶購地震應急物品包，導致加州各地的災害物資訂單激增。部分售價為289美元，有睡袋、口糧、多功能收音機、壓克力信號鏡，以及其他十幾種緊急必需品的地震包，成為最熱銷款之一。
在北加州，亦於6月24日發生規模5.6地震，紅木谷（Redwood Valley）附近地區出現震感，有超級市場的貨品跌落一地。
意外應急物資公司More Prepared聯合創始人阿內奧（Mina Arneo）表示，該公司生產的背包式應急包銷量紅火，家庭和個人的需求都急增。阿內奧說，他確信這與一些地震有關，不僅是委內瑞拉，日本和其他地方近期也發生地震。因此，他相信這是造成這種情況的部分原因。
位於加州范奈斯（Van Nuys）的SOS生存用品公司報告，該公司的用品隨著近期地震發生，需求明顯激增。東主Jeff Edelstein從事災害防備業37年，指出諸如委內瑞拉地震或美國其他地區的地震，「都會引發訂單激增」。
另一家位南加州的應急防備公司Echo-Sigma亦錄得近期因地震而引發的銷售增加。該公司最受加州人歡迎的產品，是「回家包」。這是一個可供一至三天使用的應急包，目前在其網站的售價為289美元。包內物品有睡袋、口糧、多功能收音機、壓克力信號鏡，以及其他十幾種緊急必需品。
Echo-Sigma公司每月約完成50至100宗訂單，其中20%的銷售額來自加州客戶。其老闆Chris Rydell表示，在委內瑞拉那樣的地震發生後，該公司的貨品需求急升，銷售額在兩周內激增，首星期已立即增加15%至20%。
他指出，大多數客戶都是出於恐慌而非提前計畫而購買物品：「他們購買是因為害怕，不是出於主動預防，而是被動應對。」
SOS生存用品公司的老闆Jeff Edelstein則形容，顧客大多是「被動反應」。他說，人們通常會在附近區域發生災難後，以及聽到有關加州應要作好準備的警告後一、兩個星期內，對應急物資的興致大增。他認為：「人的記憶都是短期的，他們會記住一段時間，然後就轉移到其他事情。」
主要因委內瑞拉與日本等地接連發生地震，加上北加州本地也有震感，讓加州民眾憂心災害來臨，進而集中購買應急物資。 這款可供一至三天使用的應急包，內含睡袋、口糧、多功能收音機、壓克力信號鏡，以及其他十幾種地震時所需的緊急必需品。 業者認為多數顧客是受到地震消息刺激而被動購買，通常在災難發生後或收到警告後一兩週內才會大量下單，屬於短期恐慌反應。
精華 FAQ
主要因委內瑞拉與日本等地接連發生地震，加上北加州本地也有震感，讓加州民眾憂心災害來臨，進而集中購買應急物資。
這款可供一至三天使用的應急包，內含睡袋、口糧、多功能收音機、壓克力信號鏡，以及其他十幾種地震時所需的緊急必需品。
業者認為多數顧客是受到地震消息刺激而被動購買，通常在災難發生後或收到警告後一兩週內才會大量下單，屬於短期恐慌反應。
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