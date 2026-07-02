地震頻傳 加州289元「回家」包超熱銷

近期在委內瑞拉、日本和北加州均發生地震，引發加州民眾紛紛購買地震應急包。圖為南加州應急防備公司Echo-Sigma目前暢銷的應急套裝「回家包」。（Echo-Sigma公司官網）

紐約郵報報導，委內瑞拉 日前發生毀滅性地震 後，加州 民眾紛紛搶購地震應急物品包，導致加州各地的災害物資訂單激增。部分售價為289美元，有睡袋、口糧、多功能收音機、壓克力信號鏡，以及其他十幾種緊急必需品的地震包，成為最熱銷款之一。

在北加州，亦於6月24日發生規模5.6地震，紅木谷（Redwood Valley）附近地區出現震感，有超級市場的貨品跌落一地。

意外應急物資公司More Prepared聯合創始人阿內奧（Mina Arneo）表示，該公司生產的背包式應急包銷量紅火，家庭和個人的需求都急增。阿內奧說，他確信這與一些地震有關，不僅是委內瑞拉，日本和其他地方近期也發生地震。因此，他相信這是造成這種情況的部分原因。

位於加州范奈斯（Van Nuys）的SOS生存用品公司報告，該公司的用品隨著近期地震發生，需求明顯激增。東主Jeff Edelstein從事災害防備業37年，指出諸如委內瑞拉地震或美國其他地區的地震，「都會引發訂單激增」。

另一家位南加州的應急防備公司Echo-Sigma亦錄得近期因地震而引發的銷售增加。該公司最受加州人歡迎的產品，是「回家包」。這是一個可供一至三天使用的應急包，目前在其網站的售價為289美元。包內物品有睡袋、口糧、多功能收音機、壓克力信號鏡，以及其他十幾種緊急必需品。

Echo-Sigma公司每月約完成50至100宗訂單，其中20%的銷售額來自加州客戶。其老闆Chris Rydell表示，在委內瑞拉那樣的地震發生後，該公司的貨品需求急升，銷售額在兩周內激增，首星期已立即增加15%至20%。

他指出，大多數客戶都是出於恐慌而非提前計畫而購買物品：「他們購買是因為害怕，不是出於主動預防，而是被動應對。」

SOS生存用品公司的老闆Jeff Edelstein則形容，顧客大多是「被動反應」。他說，人們通常會在附近區域發生災難後，以及聽到有關加州應要作好準備的警告後一、兩個星期內，對應急物資的興致大增。他認為：「人的記憶都是短期的，他們會記住一段時間，然後就轉移到其他事情。」