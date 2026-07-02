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資深中醫：腹、腰、雙腳3部位保暖最重要

記者張宏／洛杉磯報導
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朱孝軒是中國首批500名中醫藥專家學術的繼承人。（記者張宏／攝影）
朱孝軒是中國首批500名中醫藥專家學術的繼承人。（記者張宏／攝影）

擁有近50年中醫經驗的中醫朱孝軒，日前在蒙特利公園市舉辦社區醫學健康慈善講座，他結合自身多年中醫養生經驗，從日常保暖、飲食調理、疾病預防及生活保健等方面，分享實用健康觀念。

朱孝軒首先談到保暖。他說，南加氣候宜人，很多人穿著清涼，忽視保暖的重要性。他提醒長者應注意腹部、腰部及雙腳保暖，否則易影響身體機能。人要順應四季，夏天不要過冬天，也不要把冬天過成夏天。

談及飲食時，他引用「民以食為天」的古訓，強調規律飲食重要性。他說，民眾最好養成「早餐吃好、午餐吃飽、晚餐吃少」的習慣，避免暴飲暴食，並以橡皮筋為例說明，若長期吃得過飽，容易增加胃部負擔，影響消化功能。他提倡飲食應以清淡為主，適量攝取蔬果及天然食材，並推薦海帶、藍莓、石榴、茄子、菠菜、西蘭花、洋蔥及糙米等食物作為日常健康飲食一部分。另外，大葱和大蒜具有一定消炎作用，有助於消化，可適當食用。

他表示，良好食欲是身體機能正常運作的重要表現。若面對喜歡的食物時產生食欲與期待感，代表五臟六腑協調。若長期食欲不振、對飲食缺乏興趣，則應多留意自身健康狀況。他也提醒民眾，減少食用油炸食品、醃製食品及高糖飲料。白開水是最理想的日常飲品，而豆漿營養豐富，也是不錯選擇。對於兒童飲食，他建議少喝含糖飲料，培養健康飲水習慣。他還向現場民眾介紹當歸生薑羊肉湯等傳統藥膳，分享冬春季節養生保健相關觀念。

針對近年來備受關注的中風問題，他提醒民眾留意身體發出的警訊，例如手腳麻木、握力下降、語言表達不清、步態不穩及面部異常等情況，若出現相關症狀應盡速就醫檢查。可透過均衡飲食、規律作息、適度補充營養，以及遠離菸酒等方式，維護心腦血管健康。

講座中，他還分享部分常見中成藥及家庭保健知識，並介紹自己平日接觸較多的傳統中醫藥產品，如雲南白藥、安宮牛黃丸和六神丸等。但他提醒民眾如有身體不適，仍應諮詢專業醫師意見，切勿自行診斷或延誤就醫。現場他示範簡單的隔空抓手動作及頸部按摩保健動作，帶領與會民眾一同體驗。

現場民眾反響熱烈，不少人邊聽邊做筆記。有參與者表示，透過講座更加了解日常養生重要性，也學習到許多實用的健康知識。

中醫師朱孝軒在蒙特利公園市，舉辦以健康養生為主題的社區醫學健康慈善講座，並示範上...
中醫師朱孝軒在蒙特利公園市，舉辦以健康養生為主題的社區醫學健康慈善講座，並示範上頸部按摩保健動作。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 他認為南加氣候雖溫和，民眾仍常忽略保暖，而腹部、腰部與雙腳最容易受寒，進而影響身體機能與日常健康，因此特別提出提醒。

  • 他主張早餐吃好、午餐吃飽、晚餐吃少，避免暴飲暴食，並以清淡飲食為主，多攝取蔬果與天然食材，少碰油炸、醃製及高糖飲料。

  • 他提醒若出現手腳麻木、握力下降、語言不清、步態不穩或臉部異常等症狀，應盡速就醫檢查，並透過均衡飲食、規律作息遠離菸酒預防。

南加 蒙特利公園市

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