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49歲華裔媽生日前被撞亡 夫募款送她骨灰返鄉

記者張宏／綜合報導
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張紅新父子6月18日在Gofoundme上發起捐款，希望將張小雲遺體送回中國，完...
張紅新父子6月18日在Gofoundme上發起捐款，希望將張小雲遺體送回中國，完成她一直以來的心願，同時也能繼續負擔Jay未來八年的醫學學業費用。 (Gofoundme頁面截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大曼尼托巴省華裔母親張小雲在生日來臨前遭半掛卡車撞死，家屬痛失支柱後發起募款，盼將其骨灰送返山東安葬並支付兒子學業費用。

華人媽媽在50歲生日前遭遇車禍身亡，她生前非常努力工作，只為孩子接受最好教育。來自加拿大Manitoba省西南部華人社區的49歲華女張小雲（Xiaoyun Zhang，譯音）5月27日在Brandon市的一起半掛卡車事故中死亡，她的丈夫和兒子在網路發起捐款，希望能帶她的骨灰回家鄉山東安葬。

CBS電視台報導，事故發生時，張小雲駕駛SUV在Brandon市Richmond道與110號公路路口與一輛半掛卡車相撞，事故地點靠近她工作的Canada Packers工廠。警方指控半掛卡車司機Brijpal Panwar未在停車標誌前停車，檢方已提告「危險駕駛致人死亡」。

事故一個月後的6月27日，正好是張小雲50歲生日，她的丈夫張紅新（Hongxin Zhang，譯音）與兒子Jay買好鮮花，準備好她喜歡的飯菜，為她慶祝50歲生日，但這個家庭支柱已無法到場。兒子Jay表示，媽媽是一個非常勤奮、有力量的人，自他出生以來，母親一天也沒有停止過工作，一直希望他能接受最好的教育。

張小雲的離世，讓家庭陷入巨大打擊。Jay說，他目前在多倫多大學攻讀碩士，進行神經退行性疾病領域研究。在母親去世後，他立即趕回Brandon，以往回家時母親總會包餃子迎接他，可這次媽媽再也無法為他包餃子。他「哭得停不下來」，感到非常孤獨。母親一直是他最大支持者，他們彼此曾許下很多承諾，例如去多倫多吃美食，還想帶她去尼加拉大瀑布。如今這些都成為泡影，失去母親後，未來學業與生活都變得格外困難。

張小雲熱愛農曆新年，也喜歡參加當地中國傳統舞蹈與節慶活動。張紅新表示，妻子很喜歡這些活動，因為那是一種與中國文化連結的方式，妻子出生於中國山東省的一個農村，2007年移居Brandon，2008年張紅新與當時8歲的兒子也來到加拿大。兒子原本計畫讓他們也搬到安大略團聚，這場事故摧毀他們辛苦建立的生活，他的心理狀態已被擊垮，甚至無法開車。

Jay表示，無論案件結果如何，都無法改變母親離世的事實，而涉事司機已獲保釋回到安大略與家人團聚。他們對涉事運輸公司Conquer Transport安全現狀表示擔憂，該公司在2021年因持續安全問題被取消Manitoba省安全認證，但之後仍在Alberta營運，在事故前被評為高風險運輸企業。

父子二人正在等待警方調查結果，他們6月18日在Gofoundme（https://www.gofundme.com/f/the-child-who-lost-his-mother-wants-to-continue-his-studies）發起捐款，希望將張小雲遺體送回中國，完成她一直以來的心願，同時也能繼續負擔Jay未來八年的醫學學業費用。

來自加拿大Manitoba省西南部華人社區的49歲華人女性張小雲，5月27日在B...
來自加拿大Manitoba省西南部華人社區的49歲華人女性張小雲，5月27日在Brandon市的一起半掛卡車事故中死亡。 (Gofoundme頁面截圖）

精華 FAQ

  • 張小雲5月27日在加拿大Brandon市，駕駛SUV於Richmond道與110號公路路口，與一輛半掛卡車相撞後身亡，事故地點靠近她工作的工廠。

  • 警方指稱半掛卡車司機Brijpal Panwar未在停車標誌前停車，檢方已對他提出「危險駕駛致人死亡」的刑事指控，案件仍在調查中。

  • 父子倆透過GoFundMe募款，希望把張小雲的骨灰送回中國山東家鄉安葬，也希望籌措兒子Jay未來八年的醫學學業與生活費用。

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