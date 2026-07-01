中國男跨國販毒 引渡至美恐判終身監禁

美國緝毒局繳獲大量毒品。（示意圖，取自美國緝毒局官網）

司法部 消息，居住在洪都拉斯的中國籍男子許文申（Wenshen Xu，音譯），日前自瓜地馬拉引渡至美國後，在聯邦法院承認串謀向美國走私古柯鹼、串謀洗錢，以及向被美國列為外國恐怖組織的墨西哥 「哈利 斯科新世代販毒集團」（CJNG）提供物質支持等多項重罪。

根據法院文件，現年52歲的許文申，長期利用在拉丁美洲建立的運輸網絡與人脈，將大批古柯鹼走私運往美國。其運輸網絡涵蓋私人飛機跑道、機場、裝甲運鈔車、運毒信使及多名共犯，形成一套跨國販毒體系。

調查顯示，許文申與共犯合計走私超過450公斤古柯鹼進入美國。此外，許文申及其同夥還協助清洗販毒所得資金超過2200萬美元。洗錢集團利用多種隱匿手法，包括加密貨幣轉帳、貿易型洗錢及加密通訊平台，掩飾資金流向與來源。

許文申於2025年7月17日在瓜地馬拉首都瓜地馬拉市應美國要求遭逮捕，並於2026年1月30日被引渡至美國受審。據法院安排，他將於10月15日接受量刑。依聯邦法律，他面臨至少10年有期徒刑，最高可判終身監禁。

此案也是國土安全特別工作小組（HSTF）推動的重要案件之一。該工作小組主要整合聯邦執法資源，重點打擊跨國販毒集團、外國幫派、跨國犯罪組織及人口走私與販運網絡。