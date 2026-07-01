中國男跨國販毒 引渡至美恐判終身監禁
司法部消息，居住在洪都拉斯的中國籍男子許文申（Wenshen Xu，音譯），日前自瓜地馬拉引渡至美國後，在聯邦法院承認串謀向美國走私古柯鹼、串謀洗錢，以及向被美國列為外國恐怖組織的墨西哥「哈利斯科新世代販毒集團」（CJNG）提供物質支持等多項重罪。
根據法院文件，現年52歲的許文申，長期利用在拉丁美洲建立的運輸網絡與人脈，將大批古柯鹼走私運往美國。其運輸網絡涵蓋私人飛機跑道、機場、裝甲運鈔車、運毒信使及多名共犯，形成一套跨國販毒體系。
調查顯示，許文申與共犯合計走私超過450公斤古柯鹼進入美國。此外，許文申及其同夥還協助清洗販毒所得資金超過2200萬美元。洗錢集團利用多種隱匿手法，包括加密貨幣轉帳、貿易型洗錢及加密通訊平台，掩飾資金流向與來源。
許文申於2025年7月17日在瓜地馬拉首都瓜地馬拉市應美國要求遭逮捕，並於2026年1月30日被引渡至美國受審。據法院安排，他將於10月15日接受量刑。依聯邦法律，他面臨至少10年有期徒刑，最高可判終身監禁。
此案也是國土安全特別工作小組（HSTF）推動的重要案件之一。該工作小組主要整合聯邦執法資源，重點打擊跨國販毒集團、外國幫派、跨國犯罪組織及人口走私與販運網絡。
他承認串謀向美國走私古柯鹼、串謀洗錢，並向被列為外國恐怖組織的墨西哥哈利斯科新世代販毒集團提供物質支持，罪名相當嚴重。 調查顯示，他與共犯合計走私超過450公斤古柯鹼進入美國，另協助清洗販毒所得超過2200萬美元，手法包括加密貨幣與貿易型洗錢。 許文申於2025年7月在瓜地馬拉遭逮捕，2026年1月被引渡到美國受審，法院預定10月15日量刑，依聯邦法律最高可判終身監禁。
精華 FAQ
他承認串謀向美國走私古柯鹼、串謀洗錢，並向被列為外國恐怖組織的墨西哥哈利斯科新世代販毒集團提供物質支持，罪名相當嚴重。
調查顯示，他與共犯合計走私超過450公斤古柯鹼進入美國，另協助清洗販毒所得超過2200萬美元，手法包括加密貨幣與貿易型洗錢。
許文申於2025年7月在瓜地馬拉遭逮捕，2026年1月被引渡到美國受審，法院預定10月15日量刑，依聯邦法律最高可判終身監禁。
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