我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

Apple Watch軟體更新後 將不再支援5款舊型號

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果披露即將把Apple Watch的watchOS 27作業系統更新，之後有五...
蘋果披露即將把Apple Watch的watchOS 27作業系統更新，之後有五款產品不獲支援，包括這款第二代的SE。（蘋果官網）

蘋果智慧手表Apple Watch可以為你計算走路步數，但對於某些型號而言，它們的日子卻正在倒數中，等待著被淘汰。這是因為蘋果公司宣布下一波的軟體更新，將不會支援某些舊手表型號。

紐約郵報報導，在今年的全球開發者大會上，蘋果公司揭示其即將發布的watchOS 27作業系統更新，之後不再支援多款舊型號的Apple Watch，包括SE（第二代）、Series 6、7 和 8，以及第一代Ultra。

只有搭載蘋果S9和S10晶片的較新款Apple Watch，才能支援上述最新軟體。這意味著，不獲支援的Apple Watch用戶將無法體驗新的AI（人工智慧）功能及未來的系統更新。許多Apple Watch用戶現正感到壓力，不得不升級他們買了只有幾年的蘋果手表。

蘋果公司稱，即將推出的watchOS 27更新包含Siri，這是一款對話式AI助手，用戶可以較自然地向它提出開放式問題，並激發新意念。此更新還將新增一個輕點手勢，用於在群集多個應用程式的智慧堆疊（Smart Stack）畫面中，選擇小組件程式，當中有一個動態應用網格，以及系統的整體美學設計更精煉。蘋果市務部表示，這個更新旨在令Apple Watch的反應更好和更易使用。

這項決定令一些用戶感到不滿，因為蘋果為其手表作出重要的軟體更新，通常能支援六年之久。然而，於2022年9月推出、售價為799.99美元的第一代Apple Watch Ultra，其用戶可能只獲得不到四年的支援。

蘋果並未明確解釋此次舊軟體的終止期。據估計，今次更新與新款Apple Watch系列中搭載的S9晶片升級有關，這也符合蘋果更廣泛整合人工智慧功能的願景。

很多蘋果粉絲感到今次更新不僅是技術問題，還有時間問題。Reddit上很快就充斥著沮喪的用戶，他們指出，一些受影響的手表才用了幾年，而且仍能運作出色。

一位Reddit用戶寫道：「很遺憾，我心愛的SE 2未能躲過蘋果的『長刀之夜』。我媽的Series 8也沒能倖免，幸好我是在（這些產品）2022年發布不久後，以超低價買來的；否則，我肯定很沮喪。」

精華 FAQ

  • 受影響機型包括SE第二代、Series 6、Series 7、Series 8，以及第一代Apple Watch Ultra，這些型號將無法安裝watchOS 27。

  • 因為多款手表才上市幾年就被排除在外，且無法體驗新AI功能與後續系統更新，對認為仍能正常使用的用戶而言，升級成本顯得特別高。

  • 新系統將加入對話式Siri、輕點手勢、Smart Stack小組件選取與動態網格等功能，並強調提升Apple Watch的反應速度、易用性與整體介面質感。

人工智慧

上一則

教育程度聖荷西全美第3高 但加州6都會區吊車尾

下一則

大熊湖網紅國鳥白頭鷹2幼鷹首次飛行 1隻跌落

延伸閱讀

蘋果2027年推出配備相機的AirPods 還將發表升級版可折疊iPhone

蘋果2027年推出配備相機的AirPods 還將發表升級版可折疊iPhone
彭博：蘋果明年掀新品潮 AI版AirPods、新折疊機與20周年iPhone齊發

彭博：蘋果明年掀新品潮 AI版AirPods、新折疊機與20周年iPhone齊發
蘋果Mac晶片策略大轉彎 傳高階款跳過M6、直攻AI版M7

蘋果Mac晶片策略大轉彎 傳高階款跳過M6、直攻AI版M7
美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨

美晶片禁令反噬？蘋果機漲價後 中國消費者轉向本土貨
蘋果平價NB熱賣 傳明年推第二代

蘋果平價NB熱賣 傳明年推第二代
蘋果也撐不住 庫克認了準備漲價：晶片市場如「百年洪水」

蘋果也撐不住 庫克認了準備漲價：晶片市場如「百年洪水」

熱門新聞

在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

2026-06-27 20:50
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網