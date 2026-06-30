Apple Watch軟體更新後 將不再支援5款舊型號

蘋果披露即將把Apple Watch的watchOS 27作業系統更新，之後有五款產品不獲支援，包括這款第二代的SE。（蘋果官網）

蘋果智慧手表Apple Watch可以為你計算走路步數，但對於某些型號而言，它們的日子卻正在倒數中，等待著被淘汰。這是因為蘋果公司宣布下一波的軟體更新，將不會支援某些舊手表型號。

紐約郵報報導，在今年的全球開發者大會上，蘋果公司揭示其即將發布的watchOS 27作業系統更新，之後不再支援多款舊型號的Apple Watch，包括SE（第二代）、Series 6、7 和 8，以及第一代Ultra。

只有搭載蘋果S9和S10晶片的較新款Apple Watch，才能支援上述最新軟體。這意味著，不獲支援的Apple Watch用戶將無法體驗新的AI（人工智慧 ）功能及未來的系統更新。許多Apple Watch用戶現正感到壓力，不得不升級他們買了只有幾年的蘋果手表。

蘋果公司稱，即將推出的watchOS 27更新包含Siri，這是一款對話式AI助手，用戶可以較自然地向它提出開放式問題，並激發新意念。此更新還將新增一個輕點手勢，用於在群集多個應用程式的智慧堆疊（Smart Stack）畫面中，選擇小組件程式，當中有一個動態應用網格，以及系統的整體美學設計更精煉。蘋果市務部表示，這個更新旨在令Apple Watch的反應更好和更易使用。

這項決定令一些用戶感到不滿，因為蘋果為其手表作出重要的軟體更新，通常能支援六年之久。然而，於2022年9月推出、售價為799.99美元的第一代Apple Watch Ultra，其用戶可能只獲得不到四年的支援。

蘋果並未明確解釋此次舊軟體的終止期。據估計，今次更新與新款Apple Watch系列中搭載的S9晶片升級有關，這也符合蘋果更廣泛整合人工智慧功能的願景。

很多蘋果粉絲感到今次更新不僅是技術問題，還有時間問題。Reddit上很快就充斥著沮喪的用戶，他們指出，一些受影響的手表才用了幾年，而且仍能運作出色。

一位Reddit用戶寫道：「很遺憾，我心愛的SE 2未能躲過蘋果的『長刀之夜』。我媽的Series 8也沒能倖免，幸好我是在（這些產品）2022年發布不久後，以超低價買來的；否則，我肯定很沮喪。」