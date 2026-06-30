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科學期刊：相較電子書 閱讀紙本書大腦較能高效連結細節

編譯組／綜合報導
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東京大學的一項研究顯示，實體印刷品能提供觸覺與空間線索，比數位平板更能幫助讀者在...
東京大學的一項研究顯示，實體印刷品能提供觸覺與空間線索，比數位平板更能幫助讀者在腦海中繪製出故事地圖。（示意圖取自Unsplash/Gisela Carolina )

紐約郵報報導，數位閱讀器與傳統紙本書籍究竟哪一個效果更好？這場爭論已久的話題如今有了科學定論。

發表在科學期刊《PLOS ONE》上的研究顯示，大腦在閱讀印在紙張上的內容時，能更高效地處理並連結故事細節；相較之下，電子閱讀器是在靜態螢幕上呈現文字與圖片，提供給讀者的物理線索較少，因而較難幫助讀者掌握故事脈絡。

東京大學的研究團隊採用日本漫畫（Manga）作為研究工具，探討大腦如何構建「故事基模」（即大腦中用來組織故事角色、時間軸與情節關係的心理框架）。

研究結果，實體印刷品能提供觸覺與空間線索，例如紙張的厚度、或是情節在頁面上的具體位置，這些要素比數位平板更能幫助讀者在腦海中繪製出故事地圖。

東京大學基礎科學科教授酒井邦嘉（Kuniyoshi L. Sakai）在接受《PsyPost》採訪時表示，研究團隊對這項結果感到「相當驚訝」。

研究人員共招募了25名日本大學生參與實驗，且受試者全為右撇子，部分學生閱讀的是實體書，部分則是操作螢幕。受試者被要求在閱讀完漫畫前半段後立即進入fMRI掃描儀；進入儀器後，受試者再透過特製的護目鏡閱讀故事的後半段。

實驗結束後，讀者接受了一項情節測驗，部分題目僅針對故事前半段，部分題目則需要整合前、後半段的情節。

結果顯示，兩組學生整體的正確率和閱讀理解度都拿到了高分。然而，前半段使用平板電腦閱讀漫畫的學生，在回答需要結合不同情節、難度較高的複雜問題時，花費的時間明顯更長。

研究人員發現，閱讀實體漫畫的受試者，在大腦中負責語言處理和敘事整合區域的活動量較低，這被解讀為大腦執行該任務時的效率更高。相反地，平板閱讀器使用者在這些區域的活動量較高，且在協助處理困難認知任務與空間處理的區域也出現較多活動。

研究進而得出結論：紙本讀者在初次閱讀時，就在大腦中建立了更穩固的「基模」。

儘管傳統書籍與漫畫之間存在明顯差異，酒井教授仍為選擇漫畫作為研究媒介進行了辯護。他指出，漫畫利用圖像來說明故事，能促進各種閱讀水平者的理解。」

精華 FAQ

  • 研究主要比較紙本書與電子閱讀器的閱讀效果，重點在於大腦是否能更有效整合故事細節與脈絡，並評估兩種媒介對理解複雜情節的差異。

  • 紙本書能提供紙張厚度、頁面位置等觸覺與空間線索，幫助讀者在腦中建立故事地圖，因此更容易連結角色、時間軸與情節關係。

  • 平板閱讀者在回答需要整合前後情節的複雜題目時花更久，且相關腦區活動較高；紙本讀者腦部活動較低，代表以更少資源完成同樣任務。

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