教育程度聖荷西全美第3高 但加州6都會區吊車尾

加州各都會區人口教程度差異巨大，有高居全美第三名的聖荷西，也有倒數第一的維沙利亞。（取自Pexels）

許多城市致力吸引高學歷人才，因為有助於推動當地經濟成長和增加稅收。一般而言，高教育程度意味著高薪，人們往往會尋找能讓他們的教育程度獲得豐厚回報的地區居住。

為了解美國教育程度最高的人群都在哪些地區發揮他們的學位優勢，個人理財網站WalletHub使用包括25歲以上成年人擁有學士學位比例、公立學校品質到男女教育差距大小等11項指標，對美國前150大都會區進行比較，

WalletHub「2026年美國教育程度最高和最低城市」（Most & Least Educated Cities in America 2026）調查數據顯示，灣區聖荷西 都會區（含聖荷西、桑尼維爾和聖塔克拉拉）居民的整體教育程度排名全美第三高，為加州 最高，在單項「學士學位百分比」和「碩士學位百分比」中皆排名第二，「平均大學教育品質」排名第三，「教育品質與成就差距」也排名第三。

舊金山 都會區（含舊金山、屋崙和柏克萊）整體排名第六，在單項「學士學位百分比」排名第五，「碩士學位百分比」排名第二，「平均大學教育品質」排名第四，「教育品質與成就差距」排名第七。

WalletHub指出，在聖荷西都會區年滿25歲人口中，超過55%的人至少擁有學士學位，近28%的人擁有更高學歷，至少擁有學士學位的男女比例差距只有約1.6%。

雖然擁有高教育程度和品質，但加州許多都會區的教育排名卻在這份排行榜中吊車尾。素有「紅木門戶」美譽的維沙利亞（Visalia）敬陪末座，貝克斯菲（Bakersfield）、莫德斯度（Modesto）、沙林納（Salinas）、佛萊斯諾（Fresno）和士德頓（Stockton）分列倒數第四、第五、第六、第七和第八。

數據顯示，維沙利亞和貝克斯菲居民就讀過高中和大學的人口比率是150大都會區中最低，擁有學士學位的人口比率也最低。