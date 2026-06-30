懲處ICE拘留所相關企業 恐打擊經濟適用房開發

梅里特社區資本公司執行長貝利亞克（Ari Beliak）。(merrittcap.org)

加州 議會提議懲處與ICE 拘留所相關的企業，但可能出現的副作用是部分開發商會停止可負擔住屋的興建。

舊金山紀事報報導，州眾議會推動第1675號和第2465號法案，但住房行業領袖警告說，這些提案已經開始動搖加州脆弱的可負擔房融資市場，並有可能擾亂數億美元流入規劃中的收入限制型住房開發項目的資金流。

這些法案將禁止與移民 拘留機構有關聯的公司獲得加州的某些稅收優惠和公共合約，法案的發起人和支持者稱，此舉在進一步在經濟上孤立拘留行業。同時，移民權利倡議者和立法者正努力向企業施壓，要求其透過限制企業獲得州政府支持的經濟計畫來切斷與拘留產業的聯繫。

儘管法案起草者正在努力透過修正案縮小其適用範圍，但業內人士表示，這些提案已經帶來了足夠的不確定性，足以影響市場：一些銀行已經暫停了新的稅收抵免投資，並正在重新考慮現有的投資承諾。

每年，加州透過低收入住房稅收抵免（LIHTC）計畫，向符合條件的項目提供數億美元的州和聯邦稅收抵免，其中包括超過5億美元專門用於新建多戶住宅。開發商隨後將這些抵免額出售給機構投資者，通常是像美國銀行或富國銀行這樣的大型銀行，以換取用於建造的預付股權。

但由於LIHTC投資者與私人監獄或拘留中心營運商之間存在更廣泛的商業關係，他們現在可能面臨擬議立法下的新風險。經濟適用房行業內部人士表示，這可能導致稅收抵免的競標者減少，從而給那些已經在高利率、不斷上漲的保險費用和持續的資金不確定性下苦苦掙扎的項目帶來「災難性」的延誤。

「這些都是規模龐大的企業，如果無法確定能否獲得預期回報，它們的慣常做法就是撤資，他們會停止投資，」梅里特社區資本公司（Merritt Community Capital Corporation）執行長貝利亞克（Ari Beliak）說道，目前許多項目「已經停滯不前」。