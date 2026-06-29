想生活舒適 舊金山、聖荷西4口之家年收入至少要40萬元

最新調查發現，在舊金山、聖荷西想要過上舒適生活，家庭年收入至少要40萬美元。（取自Pexels）

根據最新調查，對美國大部分家庭而言，想在加州 大城市過上舒適生活已是遙不可及的夢想。

加州郵報報導，為了了解居民在美國大城市要過上舒適生活年收入至少要有多少，金融科技公司SmartAsset對美國56個大城市進行了一項調查。家庭年收入數據是透過麻省理工學院生活薪資計算器（Living Wage Calculator）進行計算，考慮了住房、糧食、水電瓦斯費、交通和休閒愛好等基本生活必需品的成本。此計算方式遵循50/30/20法則，即稅後收入50%用於必需品，30%用於非必需品，20%用於儲蓄。

分析數據顯示，要過上舒適生活所需年收入最高的前四名美國城市都在加州灣區，榜首是舊金山 ，四口之家年收入至少要40萬7597美元，第二高是聖荷西 40萬2771美元，屋崙和佛利蒙並列第三，為37萬1488美元。在南加州，爾灣、安納罕和聖塔安娜並列第九，年收入要32萬7226美元，聖地牙哥排名第15，為31萬2915美元。

根據數據，美國四口之家的家庭年收入中位數僅12萬4990美元，意味著全美大部分家庭在加州任何一個主要都會區生活都難以維持生計。

加州郵報指出，加州城市在這份榜單上占據主導地位的主要原因包括：嚴重住房短缺、高稅率和嚴格的政府監管。

根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的數據，加州獨棟屋房價中位數目前為93萬260美元，是美國各州中最高。不過，灣區獨棟屋房價中位數高達145萬美元，舊金山5月的獨棟屋房價中位數更是漲至220萬美元。

雖然這項排行榜前20名以加州城市為主，但波士頓、華盛頓特區阿靈頓（Arlington）和紐約市等向來以高生活成本著稱的城市也繼續名列前茅，分別排名第五、第六和第七。