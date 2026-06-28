兆元富翁馬斯克 賣光加州7處豪宅改住迷你屋

紐約郵報導，馬斯克位於德州Boca Chica一棟迷你房屋，實際上是房屋新創公司Boxabl製作的可折疊預製房屋。圖為Boxabl預鑄組合屋，可堆疊為兩層樓。（取自Boxabl）

富比世報導，SpaceX暨Tesla 執行長馬斯克 (Elon Musk) 目前淨資產為1.3兆美元，近年來選擇放棄奢華房產，轉而選擇更為低調住房。

2020年，馬斯克在社交媒體X發文，透露將出售幾乎所有實體資產，不再擁有任何房產。他立即列出當時在加州 擁有七處房產。一名粉絲詢問原因，他只用一個字回答：自由。這七處房產的總售價超過1億美元。

室內設計雜誌Architectural Digest報導，這七棟豪宅中，有六處位於洛杉磯。第一棟房產是一棟面積達1萬6251平方英尺住房。這座法式城堡風格的住宅建於1990年。Zillow網站顯示，該房產以2900萬美元的價格售出。

第二處房產是一棟低矮的白色木瓦房，曾是演員懷爾德(Gene Wilder)故居，馬斯克以700萬美元、將這棟歷史悠久的房子賣回給已故演員家人，但條件是必須保護這處房產。華爾街日報報導，懷爾德姪子買下這棟房產，但他於2024年拖欠貸款，與馬斯克有關的一個信託基金在去年以760萬美元購回，是馬斯克目前在西海岸唯一房產。

馬斯克其他四處位於洛杉磯的房產都位在Bel-Air，其中三個甚至在同一條路上。華爾街日報報導，雖然四個地塊是獨立房屋，但被一起掛牌出售，標價6250萬美元，最終出售給開發商Ardy Tavangarian。據報導，這些房產計畫開發成全新單一項目。

馬斯克出售的最後一處房產是加州希爾斯堡一棟1萬6000平方英尺豪宅。這棟地中海風格的住房，占地超過47英畝，擁有自己的水庫及舊金山灣區與天際線廣闊景色，於2021年以4080萬美元售出。

出售房產後，馬斯克搬進位於德州Boca Chica一棟迷你房屋，SpaceX總部也設在那裡。粉絲部落格Teslarati與紐約郵報報導，這棟房屋實際上是房屋新創公司Boxabl製作的可折疊預製房屋，尺寸為20英尺乘20英尺。報導稱，馬斯克居住的這棟Boxabl小屋，布局類似單身公寓，一個大房間被隔成起居室和臥室區域，配備齊全的廚房及附有浴缸及淋浴的浴室。

2021年，馬斯克在一篇貼文透露，他住在Boca Chica一處三房牧場。他稱這處房產是自SpaceX租來的，租金為5萬美元。2024年10月，紐約時報報導，馬斯克在奧斯汀斥資3500萬美元購進多處房產。這位世界首富據傳正為他當時的11個孩子與其中兩位母親建造一個大型家庭莊園。