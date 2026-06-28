我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

兆元富翁馬斯克 賣光加州7處豪宅改住迷你屋

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約郵報導，馬斯克位於德州Boca Chica一棟迷你房屋，實際上是房屋新創公司...
紐約郵報導，馬斯克位於德州Boca Chica一棟迷你房屋，實際上是房屋新創公司Boxabl製作的可折疊預製房屋。圖為Boxabl預鑄組合屋，可堆疊為兩層樓。（取自Boxabl）

富比世報導，SpaceX暨Tesla執行長馬斯克(Elon Musk) 目前淨資產為1.3兆美元，近年來選擇放棄奢華房產，轉而選擇更為低調住房。

2020年，馬斯克在社交媒體X發文，透露將出售幾乎所有實體資產，不再擁有任何房產。他立即列出當時在加州擁有七處房產。一名粉絲詢問原因，他只用一個字回答：自由。這七處房產的總售價超過1億美元。

室內設計雜誌Architectural Digest報導，這七棟豪宅中，有六處位於洛杉磯。第一棟房產是一棟面積達1萬6251平方英尺住房。這座法式城堡風格的住宅建於1990年。Zillow網站顯示，該房產以2900萬美元的價格售出。

第二處房產是一棟低矮的白色木瓦房，曾是演員懷爾德(Gene Wilder)故居，馬斯克以700萬美元、將這棟歷史悠久的房子賣回給已故演員家人，但條件是必須保護這處房產。華爾街日報報導，懷爾德姪子買下這棟房產，但他於2024年拖欠貸款，與馬斯克有關的一個信託基金在去年以760萬美元購回，是馬斯克目前在西海岸唯一房產。

馬斯克其他四處位於洛杉磯的房產都位在Bel-Air，其中三個甚至在同一條路上。華爾街日報報導，雖然四個地塊是獨立房屋，但被一起掛牌出售，標價6250萬美元，最終出售給開發商Ardy Tavangarian。據報導，這些房產計畫開發成全新單一項目。

馬斯克出售的最後一處房產是加州希爾斯堡一棟1萬6000平方英尺豪宅。這棟地中海風格的住房，占地超過47英畝，擁有自己的水庫及舊金山灣區與天際線廣闊景色，於2021年以4080萬美元售出。

出售房產後，馬斯克搬進位於德州Boca Chica一棟迷你房屋，SpaceX總部也設在那裡。粉絲部落格Teslarati與紐約郵報報導，這棟房屋實際上是房屋新創公司Boxabl製作的可折疊預製房屋，尺寸為20英尺乘20英尺。報導稱，馬斯克居住的這棟Boxabl小屋，布局類似單身公寓，一個大房間被隔成起居室和臥室區域，配備齊全的廚房及附有浴缸及淋浴的浴室。

2021年，馬斯克在一篇貼文透露，他住在Boca Chica一處三房牧場。他稱這處房產是自SpaceX租來的，租金為5萬美元。2024年10月，紐約時報報導，馬斯克在奧斯汀斥資3500萬美元購進多處房產。這位世界首富據傳正為他當時的11個孩子與其中兩位母親建造一個大型家庭莊園。

精華 FAQ

  • 他在2020年於社群平台表示，自己幾乎要出售所有實體資產，不再擁有任何房產；被問及原因時只回答「自由」，顯示他想過更簡化的生活。

  • 七處房產中有六處位於洛杉磯，集中在Bel-Air等地，另一處在希爾斯堡；這些資產總售價超過1億美元，部分房屋後來也被重新出售。

  • 他後來搬進德州Boca Chica一棟由Boxabl打造的可折疊預製迷你屋，約20呎乘20呎，內有起居臥室區、廚房，以及帶浴缸和淋浴的浴室。

加州 馬斯克 Tesla

上一則

華人注意 洛杉磯機場打擊黑車 別貪小便宜吃大虧

下一則

洛縣初選投票率近38% 高於往年

延伸閱讀

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
加州710公路北延取消 南巴沙迪那市出售八棟徵收住宅

加州710公路北延取消 南巴沙迪那市出售八棟徵收住宅
絕命毒師男星819.5萬售百年豪宅 曾為暮光男等4明星家園

絕命毒師男星819.5萬售百年豪宅 曾為暮光男等4明星家園

南加海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄

南加海濱逾億元豪宅 全現金成交創紀錄
聖荷西學區 擬買市中心空置大樓做員工宿舍

聖荷西學區 擬買市中心空置大樓做員工宿舍
百年酒館恐熄燈 Townhouse陷租約危機

百年酒館恐熄燈 Townhouse陷租約危機

熱門新聞

黃米瀅（左一）與唐爾晨（左二）在FOCS 2025頒獎典禮上領取Machtey Award。（受訪者提供╱滕教授攝影）

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

2026-06-21 22:36
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。Costco與Best Buy各有優勢，選購前宜仔細比較。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓/攝影）

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

2026-06-21 16:58

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...