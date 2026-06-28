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已逝者卡債從遺產扣抵 特定情況下家人或須負擔

編譯組／綜合報導
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家人逝世後留下大筆信用卡欠款，一般是從遺產中扣除，非由家人承擔。但若在世家人是聯...
家人逝世後留下大筆信用卡欠款，一般是從遺產中扣除，非由家人承擔。但若在世家人是聯名帳戶人、債務共同簽署人等，則須償付還這種卡債。圖為信用卡示意圖。（美聯社）

近期，美國人的家庭債務飆升至歷史新高，信用卡欠債高企。那麼，一旦親人離世而留下卡債，誰來承擔？在大多數情況下，逝者的卡債將從遺產中扣除，而非由在世家人承擔。但在某些特定情況下，家人還是要擔負債務。

CBS News主題報導指出，離世者的遺產一般包括其所有資產，例如銀行帳戶、投資、車輛和房產等。在遺囑認證過程中，遺產執行人或管理人會識別債務，並使用可用的遺產資產償還合法的債權人債務，之後才把剩餘遺產分配給受益人。因此，信用卡債權人可在過程中提出索賠，遺囑執行人會審查索賠要求，根據州法律和可用資產，償還合法卡債。

然而，一旦遺產不足夠償還所有債務，債權人可能只能收到部分償付，甚至可能收不回任何還款，這取決於債權的優先次序和可用的遺產金額。由於信用卡債務通常是無擔保債務，其償還次序會置後，通常排在稅款、行政費用或有擔保貸款之後。

一般情況下，信用卡債權人不能向逝者家屬追討債務，即使遺產金額不足夠還卡債。在這情況下，卡債通常會被撇帳註銷，成年子女、兄弟姐妹或其他親屬，通常不須負責償還逝者信用卡債。

然而，在一些例外情況下，家庭成員需要負起還債責任。例如是聯名帳戶，在世持有人可能仍須還債，因為他們對帳戶負有法律義務。某些債務的共同簽署人也可能要承擔責任。在某些州，根據共同財產制法律，配偶也要負擔某些債務。

此外，當遺產不足以還清全部卡債時，也可以透過協商，使債權人減少還款金額，債權人一般會同意，因為至少收回部分欠款，總比一無所獲好。對於仍在世的配偶而言，可尋求某些債務減免方案，例如債務和解、債務整合或信用諮詢等，以度過困難時刻的經濟壓力。

由於各州的遺囑認證法不同，且遺產情況可能十分複雜，諮詢遺產律師或財務專業人士，也有助逝者家庭避免錯誤，確保妥善處理與債權人有關的問題。

精華 FAQ

  • 通常先由遺產執行人或管理人，在遺囑認證程序中盤點資產與債務，並以遺產中的可用資產支付合法債權人，之後才分配剩餘財產給受益人。

  • 若遺產金額不足，信用卡這類無擔保債務可能只能獲得部分償付，甚至完全收不回。其優先順序通常低於稅款、行政費用與有擔保貸款。

  • 若帳戶是聯名持有、家人是共同簽署人，或在某些共同財產制州別中配偶依法需負責，相關家屬就可能被要求承擔部分或全部債務。

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