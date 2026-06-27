委內瑞拉罕見雙震 南加州地震風險升

圖中顯示6月24日委内瑞拉規模7.5地震引起的地面震動烈度分析，震央震動烈度達9，震感極其强烈，造成地面建築物嚴重破壞。(酈永剛提供)

委內瑞拉 24日數十秒內接連發生規模7以上罕見雙強震，引發全球關注。南加 地震專家表示，在多年的相對沉靜後，太平洋東岸和南加州 地區出現大地震風險正在提高，善用預警系統非常重要。

南加大地震專家酈永剛表示，委內瑞拉接連發生的強震相當罕見。與2023年土耳其兩起強震相隔數小時、分屬不同斷層相比，委內瑞拉此次幾乎可視為連續發生的兩個大型地震，具有相當高的研究價值。

他指出，委內瑞拉位於加勒比海板塊與南美板塊交界，屬於地震活躍帶，加上當地許多建築仍以磚瓦結構為主，即使是水泥結構，其粘合力與美國也無法相比，耐震能力有限，因此造成建築物大規模倒塌及人員傷亡。

酈永剛表示，最近兩年，環太平洋地震帶西岸頻繁發生規模7以上強震，造成嚴重人員傷亡和建築物破壞，包括2024年日本能登半島規模7.6強震；2025年台灣花蓮規模7.2強震、紐西蘭規模7強震、俄羅斯堪察加半島規模8.8強震、印尼爪哇規模7強震，以及2026年印尼北部近海規模7.4強震、菲律賓棉蘭老島規模7.8強震。相較之下，東太平洋沿岸（包括加州）近兩年極少有規模7以上強震。環太平洋地震帶東西兩翼發生強震的頻次及釋放地球內部儲能屬於非常不平衡狀態，該狀態能維持多久引起學者關注。

他表示，南加州地區目前最值得關注的，仍是聖安德列斯斷層南段。該區自17世紀發生大地震後，至今已累積超過300年能量，長期被視為加州最具風險的地震區。近年研究更著重探討不同斷層是否可能發生「聯動」，若相鄰斷層連續破裂，未來不排除發生規模8以上，甚至更大地震的可能。

酈永剛表示，Journal of Geophysical Research: Solid Earth最近刊登馬諾阿夏威夷大學研究團隊的研究，揭示加州兩大主要斷層──聖安德列斯斷層與聖哈辛多斷層──目前承受地殼應力已達到過去1000年來最高水平。這意味該地區可能具備發生一次大型連續破裂事件的條件。

研究還發現，南加州的卡洪隘口（Cajon Pass）可能扮演一個特殊的「地震之門」角色。這個地質區域有時能夠阻止大型地震同時沿著聖安德列斯斷層與聖哈辛多斷層帶傳播，進而限制地震規模擴大；但如果卡洪隘口破防，破壞力將難以估量。南加州擁有多個人口密集地區，包括洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱市等地均有數百萬人口，以及重要交通、能源與通訊基礎設施。

委內瑞拉24日數十秒內接連發生規模7以上罕見雙震，引發全球關注。圖為當地的地面出現裂縫。(美聯社)