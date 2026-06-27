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5種癌症警訊 常被誤以為是老化或壓力

編譯陳盈霖／綜合報導
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專家指出，「恐懼」是許多人不願或延後就醫最大原因之一，然早期發現至關重要。圖為癌...
專家指出，「恐懼」是許多人不願或延後就醫最大原因之一，然早期發現至關重要。圖為癌症檢查。（路透）

紐約郵報報導，隨著年齡增長，身體難免出現各種不適症狀，但並非每種不舒服的變化，都可歸咎於「老了」，有些症狀可能代表身體出現嚴重問題，包括癌症。奧蘭多健康癌症研究所腫瘤科醫師暨首席科學與創新官查厚德（Jad Chahoud）表示，若症狀是新出現、原因不明且持續超過數周，就值得與醫師討論。

「有相當比例患者回頭檢視，都發現在某些疾病確診前數周甚至數月，早有症狀出現，只是被歸咎老化、壓力、舊傷、更年期或其他常見狀況。」他說，「恐懼」是許多人不願或延後就醫最大原因之一，然早期發現至關重要。他向紐約郵報分享5種常被輕忽的癌症警訊：

1、疲勞。感到筋疲力盡、虛弱或腦袋昏沉，很容易被歸因於工作忙碌、壓力或單純老化，然持續不明原因的疲勞，有時可能與大腸癌、腎癌及血液相關癌症如白血病或淋巴癌有關。查厚德說，最重要的警訊是「疲勞程度與活動量不成正比、持續惡化，且休息後無法改善」。

2、非預期體重減輕。有些人可能希望看見體重機上的數字下降，或認為食欲變差、體重變輕是年紀漸大的自然現象。查厚德指出，在無刻意減重的情況下體重下降，可能是胰臟癌、肺癌、胃癌與大腸直腸癌等警訊。若在6至12個月內體重無明顯原因下降超過5%，最好就醫。

3、排便習慣改變。儘管便秘與腹瀉常與飲食有關，但查厚德提醒，排便問題也可能是大腸直腸癌警訊。包括糞便形狀、大小、質地或排便頻率改變等。尤其是像鉛筆一樣細的糞便，可能代表腫瘤長在大腸末端，或沿著腸道內壁生長。

4、泌尿症狀。頻尿、夜間多次起床上廁所，或發現尿中帶血，常被認為只是攝護腺肥大或老化。查厚德提醒，這也可能是膀胱癌、腎癌或攝護腺癌徵兆。

5、持續性痠痛、疼痛或背痛。他警告，大多數這方面疼痛都不是癌症，但若持續存在，或短時間快速惡化的疼痛，有時可能與骨癌、腎癌、胰臟癌或其他器官相關癌症有關。

他強調，單一症狀通常不代表就是癌症。「真正讓醫師擔心的是症狀遲遲不消失、持續惡化或伴隨諸如不明原因體重減輕、出血、持續疲勞等其他警訊。」他建議民眾主動關心自身健康，「沒有任何症狀是小到不值1提」。

精華 FAQ

  • 文章指出，疲勞、非預期體重減輕、排便習慣改變、泌尿症狀，以及持續性痠痛或背痛，都可能是癌症相關警訊，尤其當症狀新出現且持續不退時更要留意。

  • 若疲勞程度與活動量明顯不成正比，且持續惡化、休息後也無法改善，就不應只當成工作壓力或老化。這類不明原因疲勞可能與大腸癌、腎癌或血液癌症有關。

  • 在沒有刻意減重的情況下，若6至12個月內體重下降超過5%，應盡快就醫；若排便形狀、頻率或質地改變，尤其出現鉛筆便，也要評估是否為大腸直腸癌警訊。

癌症 腫瘤

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