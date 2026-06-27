串流廣告與試管嬰兒新法 加州7月1日上路

SB 729要求，員工100人以上的大型企業，提供涵蓋不孕症治療的健康保險。圖為人工生育診所的冷凍胚胎設施示意圖。(路透)

加州 多項新規7月1日起生效，除食品標示、校園手機新規外，內容還擴及影音平台廣告，以及大型企業健康保險 擴大涵蓋人工生殖治療等領域。

7月1日起，SB 576生效，該法規禁止串流平台播放明顯高於節目音量的廣告。新法適用包括Hulu、Paramount+等串流影音平台，要求廣告音量比照目前電視及有線頻道已實施多年的規範，必須與節目保持一致。未來若平台違規，消費者可向相關主管機關提出申訴。

另一項備受關注的新法是SB 729，要求員工100人以上的大型企業，提供涵蓋不孕症治療的健康保險，包括俗稱試管嬰兒的體外人工受精（IVF）。

由於IVF療程往往需要數萬美元，過去不少中低收入 家庭負擔不起而放棄生育計畫。新法要求符合資格的保險方案，至少涵蓋三次取卵療程，以及不限次數的胚胎植入。此外，新法也擴大保障範圍，不再以傳統異性婚姻作為認定不孕症的唯一標準，讓LGBTQ族群及單身人士，只要符合條件，也能獲得相同保險保障。

不過，此項規定並非適用所有保險。州政府提醒，部分保險契約將分階段實施，例如加州公務員退休系統（CalPERS）的相關健康保險，須至2027年7月1日才全面適用。民眾若有相關需求，應主動向保險公司確認保障內容及申請資格。