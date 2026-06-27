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Trader Joe's也推出烤雞 Costco價格勝出

【洛杉磯訊】
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Traders Joe's推出盒裝烤雞絲，被視為懶人料理的蛋白質來源，便利性是公...
Traders Joe's推出盒裝烤雞絲，被視為懶人料理的蛋白質來源，便利性是公認的優點。（取自Trader Joe's）

多年來，顧客一直要求Trader Joe's超市推出烤雞。如今，狂熱粉絲的願望終於實現，該超市近日推出盒裝烤雞絲。顧客將其與好市多的4.99美元烤雞做對比後，但各方意見不一，便利性是一致認同的優點，但也有人認為相對好市多一整隻不到5美元的烤雞，價格偏高。

好市多一整隻烤雞只要4.99美元，與Trader Joe's的烤雞絲相比，價格勝...
好市多一整隻烤雞只要4.99美元，與Trader Joe's的烤雞絲相比，價格勝出。（採訪中心／攝影）　

加州郵報報導，Trader Joe's推出一款全新的預先調味手撕烤雞胸肉（pre-seasoned and shredded rotisserie chicken breast），售價8.99美元。超市表示，這款雞絲是為沙拉、三明治和墨西哥捲餅增加蛋白質的理想選擇。

報導指出，對一些人來說，這是懶人料理的蛋白質來源；但對另一些人來說，這是一場價格過高的騙局。

這款產品以大蒜、洋蔥和雞湯調味，報導評論者很喜歡它能輕鬆加入各種快速簡單的餐點中。一包內含1磅的白肉雞肉，可供一周內多次備餐使用。

Simply Recipes評價，這款雞肉口感濕潤、多汁，鹹度恰到好處。相較之下，好市多的烤雞顯得乾柴、纖維感重且味道平淡。該報導建議將Trader Joe's這款雞肉用於墨西哥塔可，希臘風味碗餐（Greek bowls），凱薩沙拉等多種餐點中。但從價格上比較，好市多烤雞無疑勝出，一整隻帶骨雞售價長年售價4.99美元，每隻重約3磅。

加州郵報指出，Trader Joe's從未販售整隻烤雞。這項新產品是讓原本簡單的餐點變得更方便，同時滿足每周備餐族的需求。在此之前，店內最接近烤雞的產品，是硬木煙燻手撕雞肉（Hardwood-Smoked Pulled Chicken）。

網路上一些消費者對這款產品的包裝及價格抱持懷疑態度。一Reddit用戶表示：「9美元？？？它是有機的嗎？有人道飼養認證嗎？放養雞嗎？從包裝看起來，感覺只是工廠化養殖的雞肉，煮熟後再撕碎而已。」「這看起來很可疑，」另一網友說：「我不如直接買罐頭雞肉算了。」嘗試過這款產品的人評價不一。有些人認為它鮮嫩多汁，也有人覺得它乾柴無味。

便利性是評論者們唯一一致認同的優點，因為這款雞肉已預先撕成絲並調味，可輕鬆加入各種料理中。「再也沒有比這更方便的了，而且它激發製作許多快速又簡單午餐的靈感，」Simply Recipes也表示認同。

精華 FAQ

  • 它是一款預先調味、已撕成絲的烤雞胸肉，包裝售價8.99美元，主打可快速加入沙拉、三明治、墨西哥捲餅等料理。

  • 因為好市多長年以4.99美元賣整隻烤雞，價格明顯更低；相較之下，Trader Joe's產品份量較小且單價較高，因此引發討論。

  • 部分評測認為它濕潤多汁、鹹度適中，適合做塔可、希臘風味碗與凱薩沙拉；但也有人覺得乾柴無味，評價不算一致。

Costco 墨西哥 加州

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