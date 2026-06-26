醫護人員調薪、校園手機禁令 加州多項新法7/1上路

加州新法要求學校，自7月1日起嚴格規範學生在校使用手機。（美聯社）

7月1日起，加州 將有多項新法開始生效。雖然多數新法的實施日期為明年1月1日，但有數十項州長批准的法案生效日期與新會計年度啟始日期7月1日一致。

以下是部分將於7月1日起生效的重要加州新法：

醫護人員調薪

許多醫護人員的最低時薪將增加1至2美元，時薪範圍將上升至22到25美元。

執法部門可對包括Waymo 在內的自駕車輛開罰單

AB1777法案允許執法部門對自動駕駛車輛開罰單，同時要求自動駕駛車輛製造商在車內安裝供乘客使用的24小時緊急通話熱線，並必須在乘客撥打熱線後30秒內接通緊急事故調度員。

K到12年級學校必須設有男女通用洗手間

州長紐森2023年簽署的SB760法案規定，加州絕大部分K到12年級學校從7月1日起必須提供至少一個男女通用洗手間，前提是學校已擁有不止一個男洗手間和女洗手間。

嚴控學生在校使用手機和新學生證要求

「無智慧型手機」法案要求學校，制定限制學生在校使用手機的政策。不過，在緊急情況下，或出於學生教育或健康需求等情況下，學校可以允許學生使用手機。

另一項法律也將影響各公立學校，特別是7到12年級的學校。新法要求學生證上必須印有自殺防範和危機援助專線號碼，還必須印上為多元性別青少年提供的「崔佛計畫」（Trevor Project）24小時自殺預防熱線號碼。

連鎖餐廳菜單必須標明常見食物過敏原、取消食品販售期限

SB68法案規定，從7月1日起，擁有超過20家分店的加州連鎖餐飲企業，必須在紙本或網路菜單上標明哪些品項含有常見的食物過敏原，例如牛奶、雞蛋、魚類、貝類、堅果、花生、小麥、芝麻和大豆。

AB660法案要求食品生產商，取消大部分經常令消費者困惑的食品「販售期限」（sell by），改以「此日期前食用最佳」（best by）取代。

禁售克拉克式手槍

去年通過的一項法律禁止加州繼續銷售克拉克手槍（Glock）和克拉克式手槍（Glock-style），因為這類手槍可以輕易被改裝為自動式器，已被重新歸類為機關槍。不過，新法僅適用新槍銷售，已擁有這類手槍者仍可繼續合法擁有或進行交易。