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最新調查：88%「夾心世代」 靠照顧父母修補親子關係

編譯組／綜合報導
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「夾心世代」成年人要同時照顧子女和年邁父母，既有喜悅，也有情緒壓力：示意圖。（U...
「夾心世代」成年人要同時照顧子女和年邁父母，既有喜悅，也有情緒壓力：示意圖。（Unsplash / Tetiana Shadrina）

紐約郵報報導，一項調查發現，大多數照顧年邁父母的美國人表示，儘管身心俱疲，但照顧的過程能夠修補彼此之間的關係。

該調查由提供長者家居照顧服務的公司Comfort Keepers委託Talker Research研究機構進行，為前者「全國快樂日」（National Day of Joy）活動項目之一，探討同時需要照顧子女和年長父母的「夾心世代」成年人（sandwich generation）的苦與樂、挑戰與壓力。

調查於今年4月訪問了2000名「夾心世代」人士，88%表示，照顧年長親人讓彼此之間的關係得以更新，帶來生命轉化。調查也訪問被照顧的長者，近九成受訪長者認為，獲成年子女的照顧，治癒雙方的關係；82%更表示，晚年由子女照顧是一生中最快樂的日子之一。

然而，快樂之中也伴隨艱辛。調查顯示，受訪者表達了不同的正面感受，包括照顧年邁親人讓他們感到有意義、感到自豪和滿足。但同時，也有近八成受訪者坦言感到筋疲力竭；過半表示，因育兒或其他照顧責任，導致他們在過去一個月中，錯過了或忘記了自己的醫生預約；大多數照顧者還要兼顧事業和工作，負擔加重。

儘管如此，大多數受訪者表示，如果重新選擇，他們仍會擔負起照顧父母的責任。調查指出，成年子女會為了照顧年邁父母而做出有意義的犧牲，例如42%受訪者搬到接近年長父母的居所，40%放棄旅行，31%放下自己的嗜好陪伴家人。

數據顯示，近六成受訪者表示會以家人優先，其次才是自己的事業；幾乎所有受訪者都認為，照顧年邁父母，是他們人生中最有成就感和滿足感的角色之一。

但這並非易事。近七成受訪者表示，他們在照顧年老親人時，需要更多支持。受訪者表示，若能更容易獲得喘息機會，或得到居家照顧服務的支持，將能改善他們的生活和幸福感。

精華 FAQ

  • 調查聚焦同時要照顧子女與年邁父母的夾心世代，了解他們在責任、壓力與情感上的拉扯，也呈現照顧長者所帶來的正面連結與實際負擔。

  • 多數受訪者認為，照顧年長父母不只是一項責任，也能讓彼此關係更新與修補；長者一方也多半感受到被治癒，甚至視其為晚年快樂時光之一。

  • 不少人感到筋疲力竭，還常因育兒或照護責任忽略自己的醫療安排；即使如此，多數仍願意承擔，並希望有更多喘息時間與居家照顧服務支援。

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