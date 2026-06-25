加州多家石油零售業者 被控利用AI哄抬油價
KTLA 5電視台報導，多位加州駕駛近期向沙加緬度聯邦法院，對多家大型石油與零售業者提起集體訴訟，指他們利用人工智慧（AI）技術，刻意維持高油價。
訴訟指出，英國石油公司（BP）、馬拉松石油（Marathon Petroleum）；連鎖便利商店Circle K、7-Eleven及零售業者沃爾瑪與艾伯森（Albertsons），都使用同一套由Kalibrate公司開發的AI演算法工具，串聯數據以操縱並哄抬油價，違反加州「卡特萊特法」（Cartwright Act）。
這套軟體會搜集競爭對手加油站價格數據，據此提出建議售價。訴訟指出，這些業者共用這套軟體，使得各公司能同步提高油價。駕駛人表示，在這套軟體被廣泛使用的地區，每加侖油價最高上漲30美分。該訴訟被點名的被告，在加州共經營超過1700座加油站。事實上，加州一直是全美平均油價最高的州。
訴狀寫道：「當許多家庭連通勤上班的油錢都感到吃力時，被告卻串謀扼殺競爭，透過一個由人工智慧驅動的價格聯盟，確保駕駛人無論到哪個加油站，油價都能維持在高檔。」
訴狀估算，油價每加侖上漲一美分，加州駕駛人一年就需額外負擔約1億3400萬美元。訴訟表示，這種做法已將油價推升至「天價」，部分地區油價甚至突破每加侖七美元。
隨著愈來愈多產業開始仰賴人工智慧進行價格設定，這起訴訟或可成為「智慧定價（smart pricing）」是否合法的重要指標案件之一。
訴訟點名BP、Marathon Petroleum、Circle K、7-Eleven、沃爾瑪與Albertsons等業者，指稱他們在加州經營大量加油站，並透過共同使用AI工具維持高油價。 原告指稱各業者共用Kalibrate開發的AI演算法，蒐集競爭對手加油站價格後提出建議售價，使不同公司能同步調高價格，進而削弱競爭並推升油價。 因為越來越多產業依賴AI設定價格，法院若認定此案違法，將影響智慧定價的合法邊界，也可能改變零售與能源業使用演算法調價的方式。
精華 FAQ
訴訟點名BP、Marathon Petroleum、Circle K、7-Eleven、沃爾瑪與Albertsons等業者，指稱他們在加州經營大量加油站，並透過共同使用AI工具維持高油價。
原告指稱各業者共用Kalibrate開發的AI演算法，蒐集競爭對手加油站價格後提出建議售價，使不同公司能同步調高價格，進而削弱競爭並推升油價。
因為越來越多產業依賴AI設定價格，法院若認定此案違法，將影響智慧定價的合法邊界，也可能改變零售與能源業使用演算法調價的方式。
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