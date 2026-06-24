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科技業IPO引人才外流 富豪紛紛湧佛州

編譯廖宜怡／綜合報導
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專家表示，歷史性科技企業IPO預計將引發加州人才大規模外流至佛州。圖為佛州羅德岱...
專家表示，歷史性科技企業IPO預計將引發加州人才大規模外流至佛州。圖為佛州羅德岱堡。（取自谷歌地圖）

SpaceX歷史性股票首次公開募股（IPO）和AnthropicOpenAI祕密提交IPO申請，預計將引發加州大規模人才外流，眾多科技富豪將湧向佛羅里達州。

加州郵報（California Post）報導，SpaceX於6月12日上市，公司估值突破2兆美元，馬斯克（Elon Musk）成為全球首位身家超過1兆美元的富豪，約4400名SpaceX員工也因此躋身百萬富豪行列。

佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale）市中心發展局總裁暨執行長莫瑞宏（Jenni Morejon）接受福斯電視台採訪時說：「加州的電話區號已陸續出現在佛州，這個話題正在不斷發展中」，「財富在這裡是無法掩藏的。」

去年12月，谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）花了1億8800萬美元在邁阿密購買兩處豪宅；幾個月後，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於今年3月花1億7000萬美元在邁阿密買了一處豪宅。

其他知名科技億萬富豪，例如Palantir共同創辦人提爾（Peter Thiel）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），也為了保護自己的財富離開加州。

DaGrosa Capital Partners董事長Joe DaGrosa說，IPO將使許多人的人生出現轉折點，企業高層終於獲得他們人生中見過的最大一筆財富。他們一夕之間賺進的不是數百萬美元，而是數千萬。他認為，這會讓高管們認真思考是否該搬到南佛羅里達和邁阿密。

與不徵收個人所得稅或資本利得稅的佛州相比，加州的稅金高得驚人。加州不但擁有全美最高的銷售稅，同時對年收入超過100萬美元的居民徵收13.3%的所得稅。

除了所得稅率全美最高，加州提出的億萬富豪稅提案今年也將登上11月選舉。這項提案建議對個人資產超過10億美元的富豪們徵收一次性5%的財富稅，用來彌補聯邦政府削減提供給低收入人口的醫療保健資金。

精華 FAQ

  • 報導指出，SpaceX歷史性IPO，以及Anthropic與OpenAI秘密提交上市申請，可能讓加州科技圈出現新一波財富與人才外移，尤其是高階主管與早期員工。

  • 佛州沒有個人所得稅與資本利得稅，稅負遠低於加州；加上邁阿密與南佛州豪宅市場活躍，讓科技富豪更容易把新取得的財富轉移到當地。

  • 加州不僅有全美最高銷售稅，年收入超過100萬美元者還要繳13.3%所得稅，此外又有億萬富豪稅提案，使高資產族群更有動機考慮離開。

佛州 SpaceX OpenAI Anthropic

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