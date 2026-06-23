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金貽貝危機 州府總動員

編譯林思牧╱綜合報導
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中文通稱為河殼菜蛤的金貽貝（golden mussels）。（本報檔案照）
中文通稱為河殼菜蛤的金貽貝（golden mussels）。（本報檔案照）

舊金山紀事報報導，兩年前當人們在士德頓的一條國際航道中發現金貽貝（golden mussels，另稱河殼菜蛤）時，是北美首次發現這種入侵性貝類。當時，州政府官員意識到情況不妙。如今，他們的擔憂正在變成現實。

這種原產於亞洲、體長約1吋、呈金棕色的軟體動物，已從最初發現它們的沙加緬度-聖荷昆河三角洲，透過運河和渡槽擴散到舊金山灣區和南加州。一路上，它們用厚厚的菌落覆蓋了船隻和碼頭，並堵塞了主要供水設施的水泵和管道。

「這些貽貝能夠堵塞整條管道，」康曲柯士達水利局發言人Jennifer Allen說。該水務區正在處理取水管道中的貽貝。「清理所有基礎設施是一項浩大的工程，可能需要關閉部分供水系統。我們現在看到的只是其影響的冰山一角。」

加州各地正投入數千萬美元阻止金貽貝的蔓延。國會已提出立法，要求增加資金，州府正在尋求增聘人手，新的控制方法正在測試中。許多湖泊的航行限制正在收緊，以防止金貽貝搭便車前往新的地點，例如太浩湖，當地居民擔心這些軟體動物會將他們著名的藍色湖水變成綠色。

金貽貝對水質和本地生態系的影響尚待全面評估。入侵物種對加州的水道來說並不陌生，這裡不僅有水生雜草、外來蛙類和海狸鼠，還有至少兩種其他有害的貽貝，但金貽貝的危害尤其嚴重。與類似的斑馬貽貝（zebra mussels）和河蚌（quagga）相比，金貽貝對環境的適應能力更強：它們既能適應淡水也能適應鹹淡水，繁殖速度驚人。

加州龐大的供水網絡，以三角洲為樞紐。資源局官員Tanya Veldhuizen說：「任何將水從三角洲引走的行為，都極有可能加劇這種貽貝的傳播。」

精華 FAQ

  • 金貽貝最早是在士德頓的一條國際航道中被發現，這也是北美首次記錄到這種入侵性貝類。當時州府已警覺其可能快速擴散並造成基礎設施問題。

  • 它們已覆蓋船隻與碼頭，並堵塞主要供水設施的水泵與管道，甚至可能迫使部分供水系統關閉清理，對航運與民生用水都形成壓力。

  • 因為金貽貝可適應淡水與鹹淡水環境，繁殖速度又非常快，傳播範圍也更廣，讓加州必須投入大量經費、人力與新技術，才能盡量延緩擴散。

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