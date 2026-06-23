專家：特級初榨橄欖油 健康效益最佳

特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）被認為是最好的橄欖油。（示意圖，取自Pixabay）

NBC4新聞網報導，貨架上琳瑯滿目的橄欖油來自不同國家，瓶身標註著「初榨（virgin）」「未精製（unrefined）」或「冷壓（cold-pressed）」等字眼。這些分類在營養上有何差異？哪一種橄欖油又是健康首選？

專家指出，橄欖油的加工方式會直接影響其營養成分。作為地中海飲食的核心，橄欖油因高營養價值與科學證實的健康益處而備受推崇。

耶魯 醫學院烹飪醫學主任伍德博士（Dr. Nate Wood）表示：「橄欖油絕對是健康食品。一般來說，室溫下呈液態的脂肪都對人體有益，特別能維護心臟與大腦健康，」脂肪是人體必需的營養素，能提供能量、保護器官並幫助吸收維生素。他解釋：「與飽和脂肪（如奶油、牛脂、棕櫚油和椰子油）相比，不飽和脂肪有助於改善血液中的膽固醇，降低低密度脂蛋白（LDL，一種『壞』膽固醇）。」

肥胖學會（The Obesity Society）發言人、營養學博士克蘭茨（Sibylle Kranz）補充，橄欖油特別富含單元不飽和脂肪酸（如油酸），是人體無法自行合成的必需脂肪酸。

專家一致認為，雖然所有橄欖油都有其營養價值，但特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil，簡稱EVOO）在健康效益上明顯拔得頭籌。

伍德博士指出，特級初榨橄欖油被視為最高等級的橄欖油。它是直接將新鮮橄欖進行「冷壓」，純粹以機械方式萃取油脂，過程中不使用任何高溫或化學溶劑。由於未經精製或僅經過極少加工，它保留了最完整的風味與營養素。相比之下，一般橄欖油通常經過高度精製，或是由初榨油與精製油混合而成。

克蘭茨博士指出，EVOO富含抗氧化劑，能減少體內的氧化壓力並改善發炎狀態。冷壓製程保留了橄欖多酚（如橄欖苦苷和羥基酪醇），能保護細胞免受自由基破壞，預防第2型糖尿病和阿茲海默症等慢性發炎疾病。

伍德博士補充，普通初榨橄欖油的多酚含量較少，而一般精製橄欖油的含量最少。雖然EVOO價格較昂貴且氣味較濃烈，但不需要花大錢就能買到諸多健康好處。

專家一致認為，雖然所有橄欖油都有其營養價值，但特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）在健康效益上明顯拔得頭籌。圖為科克蘭特級初榨橄欖油。（Costco）