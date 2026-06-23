同城不同價 油價相差近2元

加州舉行油價聽證會，品牌加油站的平均油價普遍高於非品牌加油站和批發零售商加油站。Chevron屬於品牌加油站。（美聯社）

加州 首府沙加緬度最近舉行了一場關於汽油價 格的聽證會，揭示許多駕駛人並不陌生的現象，即各加油站 之間的油價差異非常大，兩家相距不遠的加油站每加侖油價可能相差近2美元。

聖荷西信使報報導，加州各地油價差異是州參議會能源、公用事業、通訊委員會日前監督聽證會上討論的問題之一，加州稅費管理局首席副局長卓伯尼庫（Gentian Droboniku）在會上就加州品牌加油站、非品牌加油站和「大型市場」加油站之間的油價差異做出報告。

品牌加油站指的是與Shell、Chevron或ARCO等大型石油公司合作、銷售其特定燃油的加油站；非品牌加油站包括Petromerica和Stars and Stripes等小型獨立家庭式加油站，以及與7-Eleven等連鎖零售商合作的加油站；大型市場加油站通常是與大型連鎖超市或批發零售商（如好市多）合作的加油站。

卓伯尼庫說：「非品牌加油站銷售的汽油與品牌加油站出自同一煉油廠，它不含品牌汽油專用的清潔添加劑，但仍含有符合加州空氣資源委員會要求的添加劑。」他還提供了稅費管理局與加州能源委員會共同撰寫的一份研究報告，詳細列出加州平均油價、零售利潤和利潤百分比。

報告指出，2025年，加州品牌加油站的平均油價普遍高於非品牌加油站和批發零售商加油站。數據顯示，Chevron加油站去年的平均零售利潤為每加侖0.87美元，Shell為0.83美元，76加油站為0.71美元，ARCO為0.44美元。相較之下，非品牌加油站的平均零售利潤為每加侖0.45美元，批發零售商為0.27美元。

卓伯尼庫指出，2025年1月到9月，加州油價最高的100家加油站和油價最低的100家加油站的數據顯示，兩組加油站的油價平均價差為每加侖1.76美元。

長期批評加州石油公司的消費者權益組織「消費者監護人」（Consumer Watchdog）主席庫特（Jamie Court）直言不諱地告訴委員會，他認為加州煉油廠一直在剝削消費者。庫特指的是品牌加油站的高零售利潤。他說：「其他州不會這麼做，這才是關鍵所在。這與市場整合問題有關。」