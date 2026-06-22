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播佑岡倉庫大火延燒數日 洛杉磯地區煙味刺鼻

編譯組／綜合報導
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消防人員連日救火，倉庫被澆注大量消防水結構惡化，恐有坍塌風險。（歐新社）
消防人員連日救火，倉庫被澆注大量消防水結構惡化，恐有坍塌風險。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯播佑岡大型冷藏倉庫大火已燒五天，消防持續以大量水源灌救，但建物結構惡化、濃煙擴散多地，並引發空污與緊急應變。

洛杉磯KTLA5電視台報導，美國洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處大型冷藏倉庫日前突發大火，消防人員已連續數日奮力撲救。隨著部分火勢受到控制，該建築物的結構完整性正逐漸惡化，引發嚴重的坍塌隱憂。此外，火勢產生的巨大煙塵不斷蔓延，近幾日在洛縣飄散，甚至遠在聖蓋博谷華人區都能聞到刺鼻煙味。

洛杉磯市消防局（LAFD）20日晚間表示，在經歷一整天地面與空中的雙重射水灌救後，消防人員於當晚再度投放了「極大水量」以壓制火勢。

這起火災始於17日下午，起火地點位於1400 block of South Los Palos Street。截至21日上午，消防人員已連續5天持續朝這棟面積達50萬平方呎、屋頂裝有太陽能板的起火建築物大量澆灌。

由於長時間承受海量廢水灌救，該建築物含有泡沫絕緣材料的牆體正不斷弱化。LAFD官員於20日晚間指出：「由於對結構投放了極大水量的灌救，消防人員已發現部分牆體出現不穩定的現象。隨著天氣條件的轉變與滅火行動的推進，現場煙霧狀況預計將持續產生變化。」

除了結構崩塌的隱憂外，這起大火產生的巨大濃煙飄散數英里，整個洛杉磯地區皆能目擊並聞到刺鼻氣味，已造成嚴重的空氣品質問題。

根據南海岸空氣品質管理局（AQMD）發布的預警，懸浮微粒汙染警報將持續生效至22日中午12時30分。當局呼籲當地居民，特別是居住在火場附近的民眾，應盡量留在室內並減少戶外活動。

鑑於災情持續擴大及後續艱巨的救援工作，加州州長紐森以及洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）都已正式宣布進入緊急狀態。

目前，當局已開放兩處庇護中心以收容受火災影響的民眾，分別位於洛杉磯市山核桃休閒中心（Pecan Recreation Center，地址：145 South Pecan Street）及城市露台公園（City Terrace Park，地址：1126 North Hazard Avenue）。

這起火災的起火原因仍有待調查。值得注意的是，該地點在幾年前也曾發生過火災。

精華 FAQ

  • 火災自17日下午發生後已延燒五天，消防人員持續以地面與空中雙重射水搶救，20日晚間還加大用水量壓制火勢，盡力避免火場擴大。

  • 因長時間承受大量灌救廢水，倉庫牆體內的泡沫絕緣材料逐漸弱化，部分牆面已出現不穩定跡象，消防單位擔心建物結構進一步失去支撐。

  • 濃煙飄散數英里，洛杉磯多地都聞到刺鼻煙味，空氣品質受影響。AQMD已發布警報至22日中午，州長與市長也宣布緊急狀態並開放庇護中心。

洛縣 洛杉磯 華人

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