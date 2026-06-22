研究：加州屋主今年平均支付房屋保險費 比6年前高84%

史丹福大學最新研究顯示，加州屋主今年平均支付的房屋保險費比六年前高出84%。（美聯社）

史丹福大學最新研究顯示，加州 屋主2026年平均每年支付的房屋保險 費比6年前高出84%，即使根據通貨膨脹進行調整後，漲幅仍高達45%。

舊金山紀事報報導，由於野火風險上升、通貨膨脹和其他因素，加州房屋保險費的上漲速度遠超過以往數十年。史丹福大學上周公布的這份研究報告顯示，加州房屋保險危機目前未進一步惡化，也沒有好轉。

史丹福大學氣候與能政策計畫（Climate and Energy Policy Program）研究人員使用貸款機構提供的保險數據，研究了2020年到2026年傳統房屋保險市場和加州FAIR計畫的保費 上漲情況。不令人意外，保費增幅最大的都是野火風險最高的地區，包括內華達山脈（Sierra Nevada）山麓、洛杉磯縣部分地區以及北加州偏遠社區。

數據顯示，2020年到2026年加州房屋投保人平均自付額也從約1810美元上升至2550美元。

在其他條件不變的情況下，選擇較高自付額可以降低保費，但會讓屋主獲得的理賠金變少。而自付額與平均保費同步增加的情況表明，許多屋主可能透過提高自付額來因應保費上漲的問題。

房屋保費也受保單承保範圍大小影響，承保範圍愈大，保費就愈貴。為了解釋這一點，研究人員查核了每1000美元保額的成本。

研究發現，在以State Farm和Allstate等傳統保險公司為主的正規市場上，過去六年裡每1000美元保額的成本持續上漲。加州政府設立但由私人公司營運的FAIR計畫的成本自2018年起大幅上漲，並在2020年達到最高峰，之後回落至與正規市場相近的程度。

這項研究的第一作者阮南（Nam Nguyen，音譯）表示，保額成本下降反映了FAIR計畫角色的改變，同時顯示傳統保險市場可能正在逐步復甦。