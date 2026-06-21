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美國隊世界盃首場淘汰賽7月1日在李維球場開踢 票價飆逾3000元

編譯廖宜怡／綜合報導
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美國隊確定晉級世界盃淘汰賽。圖為美國隊球員費里曼（中）在6月19日對澳洲的比賽中...
美國隊確定晉級世界盃淘汰賽。圖為美國隊球員費里曼（中）在6月19日對澳洲的比賽中踢進球隊第二球後與隊友欣喜若狂。（美聯社）

在接連打敗巴拉圭隊和澳洲隊後，美國足球隊已正式在世界盃D組勝出，確保晉級淘汰賽，首場淘汰賽將於7月1日在灣區李維球場（Levi’s Stadium）開踢。

鑑於大部分小組賽尚未進行第二輪賽事，美國隊在李維球場將遭遇哪一支隊伍仍不明朗。不過，美國隊的淘汰賽門票已開始在轉售門票市場上開售，票價不菲，20日上午一張門票最低價格分別是：StubHub 3229美元、Ticketmaster 3570美元、Seatgeek 3137美元、Vivid Seats 3227美元。

舊金山紀事報報導，美國隊在小組賽中已取得兩場勝利，意味只要巴拉圭隊19日在對土耳其的比賽中獲勝或戰平，美國隊就能登上四隊積分榜榜首。在巴拉圭對土耳其的比賽中，巴拉圭在開賽僅一分鐘時就先踢進一球，並在剩餘的時間全力阻止土耳其得分，最終以1比0獲勝。

美國隊將於25日和土耳其進行其最後一場小組賽，可視為是7月1日起32強淘汰賽前的熱身賽。這場比賽的結果不會影響美國隊在D組的排名。

紀事報表示，7月1日在李維球場舉行的世界盃首場淘汰賽幾乎肯定會座無虛席。根據官方公布的數據，19日巴拉圭對土耳其比賽的現場觀眾人數為6萬8827人，是迄今在李維球場舉行的三場世界盃球賽門票首次售罄的比賽。

回溯歷史，美國隊上一次在世界盃連贏兩場比賽的紀錄，是在近100年前的1930年首屆世界盃上創造的。當時美國隊在13支參賽隊伍中名列第三，是美國隊在世界盃上的最佳戰績。不過，當時的世界盃還沒有所謂的淘汰賽賽制。

在開始實施淘汰賽制後，美國隊在單場淘汰賽中僅贏過一場比賽，即2002年以2比0擊敗墨西哥隊。到目前為止，美國隊共參加過八次淘汰賽。美國隊在上一屆於美國舉行的世界盃也打入淘汰賽階段，但在1994年7月4日於史丹福大學舉行的16強賽事中，以0比1輸給巴西隊。

精華 FAQ

  • 美國隊在接連擊敗巴拉圭與澳洲後，已確定從世界盃D組出線，並鎖定小組第一，順利晉級7月1日開始的32強淘汰賽。

  • 報導指出，20日上午轉售平台上的最低票價都非常高，StubHub約3229美元、Ticketmaster約3570美元、Seatgeek約3137美元、Vivid Seats約3227美元。

  • 美國隊在世界盃淘汰賽制下僅贏過一場，即2002年以2比0擊敗墨西哥；而其最佳世界盃戰績則是1930年首屆賽事拿下第三名。

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