華人被墨西哥人世足熱情嚇壞 高喊這句話才脫困

18日晚墨西哥城大批球迷當街看球。（張小姐提供）

世界盃 開賽才一周，加州 已經沸騰，各國球迷為各自心愛球隊瘋狂，華人 家中也如「戰場」。從加州嫁到墨西哥的華人分享，被當地人喊韓國人嚇壞，靠高喊Viva Maxico（墨西哥萬歲），問題才迎刃而解。

18日晚墨西哥隊戰勝韓國隊後的墨西哥城。（張小姐提供）

格蘭杜拉華人球迷李若的兒子娶了韓國媳婦；李若太太的表妹年前則嫁到墨西哥城，成了墨西哥媳婦。18日晚的墨西哥對韓國之戰，一個家庭分成兩大陣營，李若為韓國隊搖旗吶喊，太太則為墨西哥隊加油助威，近100分鐘的球賽，家中如「戰場」。

舊金山韓裔和華裔球迷聚集在一起觀看世界盃韓國隊對墨西哥隊之戰。（Oliver李提供）

李若表示，住在舊金山的兒子和兒媳當天中午帶著未滿兩歲的兒子加入當地韓裔社區的看球陣營。兒子說，舊金山地區有相當多韓裔，18日開賽前幾個小時，大家就已熱情高漲。「很多家庭幾代同時觀戰，很多年輕球迷則拖兒帶女聚集在一起看球，簡直像過節一樣」。

墨西哥城當地，李若太太的表妹張小姐則和一大幫朋友一起看球，「雖然中國隊沒能參賽，但生活在這裡的華人都能深深感受到墨西哥甚至整個南美人對足球的瘋狂。」張小姐說，當天球賽還沒開打，已是全城沸騰，當晚她的幾十位朋友一起聚集在辦公室看球，一起為墨西哥隊加油，歡呼聲震耳欲聾。

墨西哥城的華資企業的員工們，18日晚觀戰墨西哥隊對陣韓國隊。（張小姐提供）

張小姐表示，世界盃開賽以來，整個墨西哥城都是過節狀態，有墨西哥隊比賽的時候，幾乎所有公司都會配合給員工在公司看球，很多工廠、企業和商店也寧願提早關門，方便雇員看球。她所在的銀行，則早早安排好大家輪流值班，其他員工可以放半天假，「如果老闆不願意，就可能遭抗議，甚至集體曠工」。

張小姐笑言，開賽以來墨西哥城當地交通幾乎沒有一天是正常的，很多路段都是蜂擁的人群，熱情的球迷到處都是。18日韓國對墨西哥之戰進行中，她的一名華人朋友剛好從外面回家，結果被三男子跟著喊「Korea! Korea!」朋友見狀，趕緊說「Not Korea！ China！China!」結果對方完全不聽，繼續衝著她喊「韓國！韓國！」，嚇得她趕緊躲閃。

張小姐說，和墨西哥甚至整個南美的球迷解釋亞洲哪國沒有用。她的墨西哥先生在賽前已教她備好功課：出門穿墨西哥球服或綠色，表達對墨西哥球隊的支持；如果遇到亞洲長相被質疑，趕緊說Viva Maxico（墨西哥萬歲），一切都可迎刃而解。她笑言，在世界盃 期間，面對瘋狂的墨西哥球迷，Viva Mexico非常好用。