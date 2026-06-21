西瓜益處多 但非人人都可狂吃 糖尿病、腸躁症者要小心

炎炎夏日，吃上一口冰西瓜，消暑又解饞。(美聯社)

炎炎夏日，一塊冰涼多汁的西瓜 ，往往是許多人消暑解渴首選。這種已有約5000年食用歷史的水果，不僅因香甜爽口深受喜愛，更以高含水量聞名，被許多人形容為「可以吃的水」。不過甜甜的西瓜真的有益健康嗎？哪類人應該避免大量食用？

每日郵報報導，營養師索特（Lily Soutter）表示，西瓜約92%都是水分，確實有助補充身體水分。但目前沒有充分科學證據顯示，西瓜的補水效果優於直接喝水。

從營養成分看，一杯約152克的西瓜丁，僅含46卡路里及9克糖，熱量相對較低，能滿足甜食慾望而不會攝取過多熱量。此外，西瓜鮮紅色的果肉富含茄紅素（Lycopene），甚至高於其他新鮮水果與蔬菜。茄紅素是一種強效抗氧化物質，與降低發炎反應及促進心血管健康有關。

西瓜能預防癌症 嗎？一杯西瓜約含7至11毫克茄紅素，具有抗氧化作用，可中和人體內的自由基。索特指出，新鮮西瓜中的茄紅素濃度高於新鮮番茄。罐裝番茄及番茄泥等加工番茄製品中的茄紅素更容易被人體吸收。索特表示，目前確實有研究探討茄紅素是否能降低包括攝護腺癌在內的部分癌症風險，但證據仍不夠充分。不過，多攝取包括西瓜在內的蔬果，整體而言有助健康，並可能降低某些癌症發生機率。

西瓜也含有一種名為L-瓜胺酸（L-citrulline）的胺基酸。人體會利用它製造一氧化氮，幫助血管放鬆與擴張，促進血液循環，有助血壓調節。不過，索特提醒，大部分相關研究使用的是高劑量L-瓜胺酸補充劑，而非透過食用西瓜獲得的劑量，不能直接推論吃西瓜就能有效降血壓。

此外，營養專家認為，直接吃西瓜仍優於喝西瓜汁，因完整果肉保留了纖維，較有飽足感，也能延長進食時間。當水果被榨成果汁後，大部分纖維流失，天然糖分則被歸類為「游離糖」，攝取量應受到限制。

西瓜對身體有不少益處，但不是所有人都適合大量食用。一般情況下，西瓜不太會與藥物產生嚴重交互作用，但若大量食用，可能增強降血壓、硝酸鹽類、治療勃起功能障礙藥物，及保鉀利尿劑的效果。這可能導致血壓過低，或在服用螺內酯等藥物的人造成血鉀過高。此外，糖尿病患者可食用西瓜，但必須注意分量控制；患有腸躁症的人若發現食用後症狀惡化，也應減量。

專家總結，西瓜是一種低熱量、高含水量且富含營養素的健康水果。雖然並非治療疾病的神奇食物，但適量食用有助補水、增加蔬果攝取量，並作為健康飲食的一部分。對大多數人而言，炎炎夏日來上一片西瓜，既消暑又有益健康。