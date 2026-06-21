借錢度日？ 全美卡債前10城 7個在加州

美國家庭債務總額在今年首季度飆上歷史新高，達18兆8000億美元。加州共七個城市躋身全美信用卡債務最高之列。（示意圖，Unsplash / Towfiqu barbhuiya）

紐約郵報報導，美國人正面對家庭債務飆高而苦苦掙扎，全國拖欠率亦不斷攀升。在全美信用卡債務最高的十大城市中，七個城市來自加州 。

個人理財資訊公司WalletHub對全美182個最大城市進行分析，根據信用卡債務總額和人均債務額對各城市進行排名，發現全國信用卡債務最高的十大城市中，加州以下七個城市上榜：

•聖塔克拉利塔（Santa Clarita）：全美第一，家庭信用卡平均負債2萬3714美元，欠款總額約18億美元；但債務償還率也排名全國第一，意味著高欠款總額可能反映了較高的消費能力。

•朱拉維斯塔（Chula Vista）：排名第二，平均負債2萬778美元。

•庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）：排名第五，平均負債1萬9619美元。

•芳塔那（Fontana）：排名第七，平均負債1萬9316美元。

•奧柯斯那（Oxnard）：排名第八，平均負債1萬9277美元。

•莫瑞諾谷（Moreno Valley）：排名第九，平均負債1萬9127美元。

•聖塔安那（Santa Ana）：排名第十，平均負債1萬9094美元。

另三個城市是夏威夷的珍珠城（Pearl City）、紐約市及亞利桑納州的吉爾伯特市（Gilbert）。

WalletHub發現，至2026年第1季末，美國人信用卡債務總額達到1.4兆美元，平均每個家庭欠債約1萬1000美元。與此同時，還款壓力正在上升。信用卡還款逾期至少90天的比例攀升至13.1%，比2025年底的高出0.4個百分點，是15年來最高。

在全國方面，紐約聯邦儲備銀行報告稱，美國家庭債務總額在今年首季飆升至歷史新高，達18兆8000億美元，主要由於抵押貸款及汽車貸款的總欠款餘額所導致。