我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本首度單場進4球 大勝突尼西亞取得晉級優勢

美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

借錢度日？ 全美卡債前10城 7個在加州

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國家庭債務總額在今年首季度飆上歷史新高，達18兆8000億美元。加州共七個城市...
美國家庭債務總額在今年首季度飆上歷史新高，達18兆8000億美元。加州共七個城市躋身全美信用卡債務最高之列。（示意圖，Unsplash / Towfiqu barbhuiya）

紐約郵報報導，美國人正面對家庭債務飆高而苦苦掙扎，全國拖欠率亦不斷攀升。在全美信用卡債務最高的十大城市中，七個城市來自加州

個人理財資訊公司WalletHub對全美182個最大城市進行分析，根據信用卡債務總額和人均債務額對各城市進行排名，發現全國信用卡債務最高的十大城市中，加州以下七個城市上榜：

•聖塔克拉利塔（Santa Clarita）：全美第一，家庭信用卡平均負債2萬3714美元，欠款總額約18億美元；但債務償還率也排名全國第一，意味著高欠款總額可能反映了較高的消費能力。

•朱拉維斯塔（Chula Vista）：排名第二，平均負債2萬778美元。

•庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）：排名第五，平均負債1萬9619美元。

•芳塔那（Fontana）：排名第七，平均負債1萬9316美元。

•奧柯斯那（Oxnard）：排名第八，平均負債1萬9277美元。

•莫瑞諾谷（Moreno Valley）：排名第九，平均負債1萬9127美元。

•聖塔安那（Santa Ana）：排名第十，平均負債1萬9094美元。

另三個城市是夏威夷的珍珠城（Pearl City）、紐約市及亞利桑納州的吉爾伯特市（Gilbert）。

WalletHub發現，至2026年第1季末，美國人信用卡債務總額達到1.4兆美元，平均每個家庭欠債約1萬1000美元。與此同時，還款壓力正在上升。信用卡還款逾期至少90天的比例攀升至13.1%，比2025年底的高出0.4個百分點，是15年來最高。

在全國方面，紐約聯邦儲備銀行報告稱，美國家庭債務總額在今年首季飆升至歷史新高，達18兆8000億美元，主要由於抵押貸款及汽車貸款的總欠款餘額所導致。

精華 FAQ

  • 加州最為集中，在信用卡債務最高的十大城市中包辦七席，另有夏威夷、紐約與亞利桑納各一城入榜，顯示西岸城市負債水準特別突出。

  • 聖塔克拉利塔位居全美第一，家庭信用卡平均負債2萬3714美元，總欠款約18億美元；但其償還率也名列全國第一，代表高負債未必全是財務惡化。

  • 截至2026年第1季末，美國信用卡債務總額達1.4兆美元，平均每戶約欠1萬1000美元；逾期90天以上比例升至13.1%，家庭總債務也創18兆8000億美元新高。

加州

上一則

尼克隊奪冠她激動持續尖叫 警查看誤開槍擊斃愛犬

下一則

塑造社區單車新文化 Cub House躍聖市新地標

延伸閱讀

全美148大城市管理效率 金山墊底 加州6城市列倒數15

全美148大城市管理效率 金山墊底 加州6城市列倒數15
中國1億人背債拖累經濟復甦 彭博：累積壞帳逾2兆元

中國1億人背債拖累經濟復甦 彭博：累積壞帳逾2兆元
全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校

全美35所最難進大學加州占7 這家唯一公立學校
衝浪勝地擁迷人海景 聖塔克魯茲人口卻大減

衝浪勝地擁迷人海景 聖塔克魯茲人口卻大減
在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」

在加州這地方 年薪10萬只算低收入 年輕人被迫「啃老」
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

熱門新聞

最新調查顯示，愈來愈多顧客厭倦當前各種小費支付提示畫面。（Pexels）

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

2026-06-16 14:36
加州自7月起，食品保存期限不得再標「sell by」。必須楚標示食品的「新鮮期」與「安全 期」。（本報檔案照）

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

2026-06-15 12:56
按客人消費總數比例拿小費是否合理？小費文化再度成為輿論焦點。（記者楊青／攝影）

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

2026-06-15 20:29
15歲的華裔少年Clovis Hung今年6月從UCI畢業，成該校最年輕的畢業生之一。（Song Choi提供）

華裔少年9歲讀社區大學 15歲完成加大學業創紀錄

2026-06-13 22:18
好市多新款橄欖油，超高性價比。（記者王若然╱攝影）

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

2026-06-18 22:33
汪光中會計師表示，反向抵押貸款的目的是為長者解決養老問題。（記者啟鉻／攝影）

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

2026-06-14 21:41

超人氣

更多 >
日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去
川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用
比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯
大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資

大學白念了？英國數據顯示：大學學歷已不再值得投資