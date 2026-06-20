豪宅熱賣帶動 加州5月房價中位數93萬元再創新高

高價住宅市場買氣持續升溫，加州5月百萬美元以上住宅成交占比創歷史新高，帶動全州房價中位數突破93萬美元。（美聯社）

根據加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）17日報告，在高價住宅市場交易持續活躍，以及房屋供給趨緊帶動下，加州5月房屋銷售連續第二個月較去年同期成長，全州房價 中位數再創新高。

根據報告，5月加州獨立屋經季節調整後銷售量為26萬8810戶，比去年同月增加5.1%，是近八個月來最大增幅。不過，受整體經濟不確定性影響，5月銷售量較4月減少3.1%。今年前五月整體表現，全州房屋銷售量已較去年同期增加1.2%，顯示近期隨著地緣政治緊張情勢緩和，購屋活動逐漸回溫。不過， 銷售量仍連續第44個月低於30萬戶，復甦力道有限。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示，5月房屋銷售較4月略有降溫，消費者信心與購屋意願仍承壓。近期房貸利率 逐步回落，是一項令人鼓舞的發展，如果趨勢持續，將有助吸引更多買家與賣家重返市場。

加州5月房價中位數。（數據來源/C.A.R. 記者朱敏梓/製表）

在高價住宅交易帶動下，加州5月房價中位數升至93萬260美元，較4月上漲2.3%，再度創新高。與去年同期相比，房價上升3.1%，是2025年3月以來最大增幅。

報告指出，在股市表現強勁支撐下，百萬美元以上住宅交易持續成為市場主要成長動能，占全州總成交量比重達38.5%，創歷史新高。其中，100萬至200萬美元住宅銷售量同比增加8.2%；200萬美元以上住宅更大增8.5%。相較之下，介於50萬至100萬美元住宅銷售量則下滑3.4%，反映中產階級購屋負擔能力持續面臨挑戰。

五大主要區域中，三個地區房屋銷售量同比增加，包括中央海岸增加21.4%，表現最亮眼；舊金山灣區年增5.5%；中央谷地微增0.1%。南加州則同比減少0.4%，遠北地區也微降0.4%。

53個縣中，有32縣房屋銷售量較去年同期增加，16個縣增幅達雙位數。增幅最高的是格蘭縣（Glenn），年增54.5%；其次為蒙特瑞縣（Monterey，41.2%）及阿馬多爾縣（Amador，39.5%）。另一方面，共有18個縣銷售量下滑，其中9縣跌幅逾一成，最大的是三一縣（Trinity），同比下降72.7%；其次為德諾特縣（Del Norte，50%）及普魯默斯縣（Plumas，31%）。

C.A.R.資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示，雖然加州房價中位數通常會在5月達到季節性高點，但隨著中東局勢近期趨於緩和，市場信心有望改善，可能吸引更多買家重返市場，並使第3季初期房價維持高檔。