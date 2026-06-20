分辨不出封閉告示闖高速路施工區 Waymo召回3800輛「再教育」

Waymo因軟體錯誤導致十多輛車誤闖高速公路施工區，宣布在全美召回超過3800輛自動導航計程車（Robotaxis）。圖為Waymo自動車行駛在舊金山街上。（美聯社）

Yahoo!autos新聞網報導，科技巨頭Alphabet旗下的自動駕駛車子公司Waymo ，因軟體錯誤導致十多輛車誤闖高速公路施工區，宣布在全美召回超過3800輛自動導航計程車（Robotaxis）。這也是該公司近期一連串技術失誤中的最新一起。

在今年4月初於加州 及亞利桑納州 發生數起驚險事件後，Waymo已向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）提交了召回申請。據了解，這些無人駕駛車當時未能識別匝道封閉告示，直接駛過標誌，闖入早已規畫好的高速公路施工區以及仍有工程在進行的車道。

召回報告中指出：「在特定情況下，自動駕駛車可能會因為過度優先避開其他高速公路路障，和／或未能識別施工區，進而駛入高速公路施工區並維持正常車速行駛。」報告中並未對此進行更詳細的說明。

在重新調整技術以提升環境感知能力並避免誤入施工區之前，Waymo已暫時限制其車輛在高速公路上的行駛權限。

這起事件是Waymo在短短一個多月內的第二起召回案，這家自動駕駛巨頭近來在技術上屢屢受挫。今年5月，該公司才因車輛可能會以較高車速駛入積水路段，而召回了將近4000輛自動導航計程車。

今年4月惡劣天氣期間，Waymo一輛無人駕駛車在聖安東尼奧駛入淹水車道。儘管該公司表示當時車內空無一人且無人受傷，但該起意外引發了內部對自動駕駛系統處理異常路況能力的重新審查。

Waymo先前的其他召回原因，還包括車輛無法準確預測被拖行車輛的移動軌跡，以及車輛對電線桿等道路旁固定障礙物的反應不良。此外，今年1月，Waymo的一輛自動駕駛車在加州聖塔莫尼卡一所小學附近撞傷一名兒童，導致該名兒童受輕傷，NHTSA目前正對此案進行調查。

聯邦安全官員也在調查另一起發生在1月的獨立事件。當時Waymo車輛涉嫌強行超越一輛已停下且閃爍警示燈的校車，該起事件也曾在去年12月引發另一次召回。